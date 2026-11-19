El extimonel de Palestino ganó las elecciones por 27 votos contra 14 de Jorge Yunge y asumirá la conducción del fútbol chileno.

El fútbol chileno comienza una nueva etapa. Este jueves Jorge Uauy fue elegido como el nuevo presidente de la ANFP, convirtiéndose en el sucesor de Pablo Milad.

El expresidente de Palestino encabezó la lista opositora y se impuso ante Jorge Yunge, representante de la continuidad del directorio saliente.

La elección se definió en primera vuelta, con 27 votos para Uauy y 14 para Yunge, 5 blancos y 2 nulos; sellando así el cambio en el mando del fútbol chileno.

Jorge Uauy es el nuevo presidente de la ANFP tras vencer a Jorge Yunge por 27 votos contra 14.

Jorge Uauy termina con la era de Pablo Milad

Según informó Radio ADN, los respaldos de Audax Italiano, Huachipato, Ñublense y O’Higgins fueron determinantes para inclinar la balanza a favor del extimonel árabe.

Además, Uauy contará con Juan Tagle, expresidente de Cruzados, como candidato a la vicepresidencia dentro de su equipo directivo.

La llegada de una nueva administración se produce en medio de un complejo escenario institucional, marcado por los cuestionamientos a la gestión de Milad y los malos resultados de la Selección Chilena en los últimos procesos clasificatorios mundialistas.

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Los desafíos de Jorge Uauy al mando de la ANFP

Una de las principales tareas será conducir el proceso de separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, un cambio estructural para el funcionamiento del balompié nacional.

También deberá enfrentar los problemas administrativos del organismo y recuperar la confianza de los clubes, en medio de un período de cuestionamientos a la conducción del fútbol chileno.

Otro de los desafíos será definir al próximo DT de La Roja. La tarea está a cargo del gerente de selecciones, Felipe Correa, y tiene a Manuel Pellegrini como principal candidato para liderar el camino al Mundial 2030.

Así comienza la era de Jorge Uauy, quien deberá renovar la conducción del fútbol chileno y recuperar la confianza en una institución golpeada por los últimos resultados.

En resumen…