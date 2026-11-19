Esta jornada se realizarán elecciones para elegir al nuevo presidente de la ANFP, el que de todas maneras podría renunciar al poco tiempo.

Esta jornada se realizará la votación para elegir al nuevo presidente de la ANFP. Son dos candidatos los que estarán en los comicios: Jorge Uauy y Jorge Yunge.

El primero busca refrescar la administración de Quilín, mientras que el segundo fue la mano derecha durante la administración de Pablo Milad y representa el continuismo.

Será una elección diferente a la que históricamente se estaba dando, pues debido a la separación de la ANFP (clubes) con la Federación de Fútbol (selección) el ganador solamente deberá velar por lo que es la la liga.

De hecho, en febrero debe haber una nueva votación, esta vez para encontrar al presidente de la Federación. Hasta esa fecha seguirá siendo Milad el que encabece la FFCH.

Jorge Uauy, el firme candidato a ganar la elección de presidente de la ANFP

El escenario de la votación: Uuay es amplio favorito

De cara a los sufragios que se van a realizar en el Hotel Mandarín Oriental, debido a que la sede de la ANFP está clausurada, Jorge Uauy es amplio favorito.

Los sondeos indican que 24 clubes estarían apoyando la candidatura del histórico dirigente de Palestino, que tiene a Juan Tagle, ex presidente de U. Católica, en su lista.

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Universidad Católica, Universidad de Chile, Palestino, La Serena, Coquimbo Unido, Everton, Deportes Concepción, Cobresal Huachipato, O’Higgins, Audax Italiano, Ñublense, Universidad de Concepción serían los clubes de Primera A que votarían por Uauay.

En Primera B están San Marcos de Arica, Iquique, Cobreloa, Antofagasta, Deportes Recoleta, Unión Española, Santa Cruz, San Felipe, Rangers, Puerto Montt y Temuco.

Los votos de los equipos de Primera División valen por dos, mientras que los de Primera B por uno. La ventaja es tan amplia que en primera vuelta se definiría todo.

Eso sí, Uauy ya advirtió que en caso de ganar no necesariamente se quedará trabajando como presidente de la ANFP: tiene pensado renunciar y postularse en algunos meses más a la Federación.

De ocurrir eso, se deberá llamar a una nueva elección de presidente de la ANFP según los estatutos.