Las dudas que deja Jorge Uauy como candidato a presidencia de la ANFP: “Puedo renunciar”

Jorge Uauy sembró una gran incertidumbre, pues aunque gane la elección ante Jorge Yunge no está convencido de quedarse con el cargo como mandamás de la ANFP.

El próximo 19 de noviembre será la elección a presidente de la ANFP, en la cual hay dos candidatos que se enfrentarán: Jorge Yunge y Jorge Uauy.

Será un proceso diferente al de los últimos años, pues el vencedor sólo deberá velar por la estructura de la liga de Primera, Primera B y Segunda Profesional, sin considerar la Federación de Fútbol de Chile, a la que pertenece la selección.

Uauy, en charla con Radio ADN, sembró una duda muy grande pues aunque gane no está convencido de quedarse con el cargo como mandamás de la ANFP, ya que sigue pensando en presidir la Federación.

“Puedo presentarme a candidato a la Federación y, si salgo, renunciar. Pero ya no depende de mí, es lo que puso la FIFA en la mesa, ya no depende del fútbol profesional”, aseguró dejando en claro su intención de cambiar de testera.

Jorge Uauy, candidato a presidente de la ANFP

Si Uauy renuncia la ANFP queda a la deriva

El problema es que si renuncia, de acuerdo a los estatutos se debe llamar en 90 días a unas nuevas elecciones. Es decir que si Uauy se queda en la FFCH, deja a la ANFP sin mesa directiva durante más de tres meses, atrasando todos los procesos y dejando la futura liga a la deriva.

“No conozco la problemática de la Federación, mi idea central era entrar a Federación y Liga, ver cada cosa, planificar y separar. Hoy será bastante a lo bruto, será compleja, hay muchas negociaciones que hacer”, indicó Uauy.

Bajo su óptica, no cree que ambas instituciones deban correr por carriles diferentes. “Van de la mano. El fútbol profesional tiene que seguir siendo actor importante de la Federación. No concibo la Federación fuera del fútbol profesional. Los actores más importantes de la Federación son los jugadores, que son de los equipos. Lo mismo con el fútbol formativo”, aclara.

La incógnita de Uauy para las elecciones de la ANFP

Sobre el futuro de la elección de la ANFP, señala Uauy que “no sé cómo se dará la elección, para mí es una incógnita. No sé cuáles son los votos encima de la mesa, si los grupos de interés van a tener o no cabida en esta primera elección. Sí sé que tendrán a futuro, pero no sé si se van a poder constituir como asociación antes de la elección (de la Federación)”.

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“Eso te puede definir quién va a quedar al mando de la Federación. A mí me gustaría tener las dos cosas. Como eso no se puede, evaluaré en su minuto cuando entre a la ANFP qué haré con mi grupo de directores”, estableció el histórico dirigente de Palestino.