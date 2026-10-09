El dueño de Blanco y Negro vive días claves y es un hombre clave de cara a las próximas elecciones de presidente en la ANFP.

El 19 de noviembre es un día clave para el fútbol chileno, puesto que ese jueves se realizarán las elecciones para escoger al nuevo presidente de la ANFP, con Jorge Uauy y Jorge Yunge como candidatos.

Un personaje clave de cara a las votaciones que realizarán los miembros del Consejo de Presidentes es el máximo accionista de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, controlador de Colo Colo.

El comerciante nacido en Qamishli, Siria, el pasado martes sorprendió a todos al hablar de su candidato para la banca de la selección chilena, porque aseguró que la ANFP tiene que ir por Marcelo Bielsa.

“Yo iría a buscarlo porque conoce el paño, conoce el país, sabe de la idiosincrasia chilena, conoce a los jugadores. Iría a buscar a Bielsa. Si me preguntan a mí, eso es“, dijo Mosa ante la sorpresa de la prensa en el Monumental.

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Mosa negocia con Uauy y Yunge con la la Federación de Fútbol en la mira

Aníbal Mosa aún no ha entregado su respaldo a ninguna de las listas que se inscribieron en la sede de Quilín, y según dio a conocer La Tercera, negocia con ambos bandos, debido a que tiene como idea postularse como presidente de la Federación de Fútbol de Chile en diciembre de 2027.

La ANFP se tiene que separar de la federación y ambas entidades tendrán a un mandamás diferente. El empresario puertomontino mira de reojo el nuevo cargo que se creará en el fútbol chileno.

Aníbal Mosa será clave en las próximas elecciones de la ANFP. Foto: Diego Martin/Photosport

“La razón no es otra que el controlador de la concesionaria alba mira de reojo hacia la organización que, de acuerdo a la nueva ley de SADP, adquirirá un rol protagónico: la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Hoy, la entidad fundacional del balompié nacional, que es la vinculada a la FIFA, funciona a la sombra de la ANFP. En el nuevo orden tendrá un rol fundamental: será, entre otras materias, la encargada de administrar de forma exclusiva la Selección”, explicó el citado medio.

“Por estos días, el sureño está, literalmente, negociando a dos bandas. Mantiene conversaciones con la lista que encabeza Jorge Uauy y, paralelamente, con la que lidera Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP. En las tratativas, habrá un factor fundamental, que, en la práctica, decantará la preferencia: el respaldo a una eventual postulación suya a la testera de la FFCh“, agregó.

Aníbal Mosa ha sido cauto y no ha entregado su respaldo públicamente a Jorge Uauy o Jorge Yunge, y aunque los dos votos de Colo Colo valen lo mismo que los otros clubes de la Liga de Primera, tiene otro peso y los candidatos lo saben.

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