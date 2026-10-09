El volante ofensivo del cuadro albo firmó su primer contrato profesional y Blanco y Negro lo retiene por un largo tiempo.

Una de las grandes sorpresas que prepara Fernando Ortiz en el once titular de Colo Colo para el partido ante Coquimbo Unido es la presencia del juvenil Gedeón Díaz, quien se ganó su puesto gracias a su nivel en la Copa Chile.

El mediocampista chileno-venezolano debutó en la serie ante Audax Italiano por el certamen nacional, donde fue clave y marcó el único gol de la llave que dejó a los albos en semifinales.

Gedeón Díaz aprovechó su chance y se ganó un puesto como carrilero por la izquierda a sus 18 años, situación que le trae réditos de cara al futuro en el club del Monumental.

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Gedeón Díaz firma contrato en Colo Colo

El periodista de ESPN Christopher Brandt, contó en sus redes sociales que Gedeón Díaz estará por un largo rato en Colo Colo, ya que firmó su primer contrato como profesional con Blanco y Negro.

La concesionaria “amarró” al mediocampista ofensivo por un largo tiempo, ya que estampó este viernes su firma como jugador profesional y el contrato se extiende hasta finales de la temporada 2030.

Gedeón Díaz firmó contrato con Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gedeón Díaz tiene apenas cuatro partidos con la camiseta de Colo Colo, todos en la Copa Chile, y suma un total de 217 minutos en cancha y un gol convertido.

Fernando Ortiz confía en el jugador de origen venezolano y este domingo tendrá la chance de debutar en la Liga de Primera, porque jugará como volante por la izquierda ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En síntesis

Gedeón Díaz será titular en Colo Colo frente a Coquimbo Unido.

será titular en Colo Colo frente a Coquimbo Unido. El juvenil firmó contrato profesional con Blanco y Negro hasta la temporada 2030.

profesional con Blanco y Negro hasta la temporada 2030. Gedeón Díaz suma 217 minutos y un gol en cuatro partidos disputados.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Liga de Primera se jugará este domingo 11 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.