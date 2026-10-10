La lucha por ser el meta titular en los albos suma un nuevo capítulo, donde esta vez Fernando Ortiz respalda con todo al formado en casa.

Colo Colo vuelve a la competencia este fin de semana en la Liga de Primera 2026, para seguir caminando la ruta a un nuevo título, esta vez enfrentando a Coquimbo Unido.

Los albos visitarán a los piratas el domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con una importante novedad en la formación titular lo que ha dado que hablar entre los hinchas.

Esto, porque el juvenil Gabriel Maureira le gana la pelea por el puesto al internacional Vozinha, con todo el respaldo del técnico Fernando Ortiz, en algo que da señales para el futuro en el Monumental.

Vozinha pierde el puesto en Colo Colo.

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Vozinha vuelve a la banca en Colo Colo

Fue Oscar Wirth quien conversó con Redgol para analizar los motivos que llevan a Colo Colo a darle la confianza a Maureira, por incluso la experiencia del meta de Cabo Verde, Vozinha.

“Es difícil tener una respuesta clara si uno no está involucrado, pero yo creo que a los jóvenes hay que darle una posibilidad y si muestra un rendimiento adecuado hay que respaldarlo“, explicó con fuerza.

Por lo mismo, deja en claro que lo que busca el entrenador lo tiene pensando hace tiempo: “Eso es lo que sucede ahora, lo está confirmando para demostrarle que confían”.

Una situación que golpea a Vozinha, quien fue traído de emergencia para ser estelar bajo los palos de Colo Colo, pero que con el correr del tiempo se ha ido desvaneciendo.

“La instancia de Vozinha fue hacer algo más noticioso, con más gente en los estadios, y seguramente en otro partido va a jugar. Los jóvenes son la razón de ser de los equipos, si tu te abocas a estar trayendo gente de afuera, que tiene un pasado prolongado, la posibilidad de renovarte es cero y no se verá reflejado en tu equipo ni en la selección“, enfatizó Wirth.