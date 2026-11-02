Tras ser borrado en Colo Colo: La nueva oportunidad que recibe Gabriel Maureira en la selección

El joven portero de Colo Colo ahora es citado para nuevo microciclo de la Sub 20. Liderá lista de convocados bajo los tres palos.

Gabriel Maureira ha sido el gran damnificado de Colo Colo en las recta final de la Liga de Primera. El golero de 19 años perdió el puesto de titular en el equipo de Fernando Ortiz y fue renegado como alternativa bajo los tres palos.

El joven portero irrumpió ante la lesión de Fernando De Paul en el primer semestre. Pese a la presión del puesto, respondió en sus primeros partidos por el Cacique. En total sumó 21 partidos entre campeonato local, Copa Chile y Copa de la Liga.

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Pero ahora tras el parón por la fecha FIFA, reapareció en la Liga de Primera y tuvo la responsabilidad de atajar ante Coquimbo Unido. Sin embargo, el golero sufrió una dolorosa goleada por 5-2. Lo que hizo tambalear el rendimiento del equipo y hasta provocó el reto de Arturo Vidal que se las cantó claritas.

Tras dicha jornada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Maureira quedó fuera del encuentro ante Palestino y la “U” de Concepción. En ambos partidos no fue ni citado y lo mandaron a jugar con la juvenil.

La oportunidad de Maureira en la Roja

Para peor, ni en la nómina de Copa Chile pudo ingresar por lo que tendrá que mirar desde la tribuna el encuentro entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt.

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Pero ahora aparece como una luz de esperanza la nueva citación de la selección chilena. Lo que se registrará en el nuevo microciclo con la Sub 20. Según informaron desde la Roja, se realizarán trabajos en Juan Pinto Durán, ante la clausura de la ANFP en Quilín, y se prepararán partidos ante México.

Gabriel Maureira tiene nueva oportunidad para jugar en la selección

Gabriel Maureira figura entre los cuatro arqueros citados. Al portero de Colo Colo se suma José Alburquenque de Universidad de Chile, Ignacio Cruzat de Huachipato y Maximiliano Mateluna de Palestino.

Por lo que tiene una nueva chance para seguir recuperando su gran nivel y volver de la mejor forma a Colo Colo para la recta final de temporada.