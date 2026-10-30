El portero de 19 años fue titular en el equipo Sub 21 del Cacique en una derrota que le propinó un duro golpe al cuadro adiestrado por Braulio Leal, que a falta de dos fechas no tiene cómo llegar a la postemporada.

Gabriel Maureira precisamente no había sido citado en el duelo que Colo Colo igualó ante Palestino y pudo volver a tener acción contra el mismo rival. Pero con el equipo Sub 21 del Cacique, que este viernes 30 de octubre sufrió un golpe durísimo en el estadio Municipal de La Cisterna.

Con el portero de 19 años como titular, los albos cayeron por 2-1 ante el Tino. Así las cosas, el equipo adiestrado por Braulio Leal le puso timbre a su eliminación de los playoffs del Torneo Proyección a falta de dos fechas por terminar en la fase regular.

Para los albos, anotó el descuento Paolo Castro, pero de nada sirvió para evitar la derrota. De paso, el elenco Sub 21 del Eterno Campeón no jugará la postemporada. Por ende, Maureira puede haber visto terminada su participación en el 2026. Aunque resta algo de camino por recorrer.

Gabriel Maureira en acción por Colo Colo Sub 21. (Foto: Colo Colo Formativo).

Toda vez que el caboverdiano Vozinha fue escogido por Fernando Ortiz para la custodia del pórtico albo en el plantel profesional. Y Fernando de Paul fue el apuntado como suplente por el exentrenador del América y el Monterrey de México.

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Maureira juega por Colo Colo Sub 21 y sufre la derrota ante Palestino

Gabriel Maureira pudo ver acción de nuevo en Colo Colo, aunque fue en la caída del equipo Sub 21 frente a Palestino. De todas formas, aunque los albos fueron eliminados, les restan dos fechas para terminar la fase regular del Torneo de Proyección.

El miércoles 4 de noviembre, el Cacique visitará a O’Higgins en un duelo pospuesto por la fecha 10. Mientras que el domingo 8 del mismo mes, el cuadro colocolino será local ante Deportes Recoleta. Con el equipo de Leal fuera de la postemporada. Como no tiene chances de alcanzar uno de los primeros ocho lugares, serán dos partidos sin mucha utilidad.

Foto: Colo Colo Formativo.

Las bases de este campeonato establecen que tanto los cuartos de final, como la semifinal y la final se disputarán a partido único. Por lo pronto, el fútbol formativo que lidera Héctor Tapia tendrá algunas cosas que replantearse después de este tropiezo fuerte en el Torneo Clausura.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la fecha 26?

Colo Colo recibirá a la Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga de Primera 2026. El partido está pactado para este viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental. Y el arbitraje correrá por cuenta de Gastón Philippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos al cabo de 25 partidos. Tiene siete puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile.