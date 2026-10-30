Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Colo Colo va a ofertar y Ortiz lo aprueba”: adelantan el bombazo del mercado por Daniel Castro

Popín vuelve a ser la gran obsesión alba, donde ahora sí se abren en Limache a una venta. Iniciaron las gestiones entre los clubes.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Popín vuelve a aparecer en el radar albo.
© Photosport.Popín vuelve a aparecer en el radar albo.

Daniel Castro es uno de los nombres del momento en el radar de Colo Colo, con miras al próximo mercado de pases que se aproxima. Popín nuevamente ha sido la gran figura de Deportes Limache y su nombre vuelve a rondar en Macul.

Es más, el propio jugador dijo recientemente en DSports Chile que “hubiese sido muy lindo llegar a Colo Colo y a cualquier club grande. Es el premio al trabajo que vengo haciendo”.

Es ahí donde en Blanco y Negro vuelven a poner el ojo en el crack tomatero. “Colo Colo comenzó las conversaciones con Limache para iniciar una negociación formal por Daniel Castro y ficharlo para 2027 pensando en la Copa Libertadores”, avisó Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

La postura de Limache por Popín a Colo Colo

Mientras Colo Colo vuelve a poner sus ojos en Daniel Castro, en Deportes Limache están atentos a la movida. Hace una temporada también sonó fuerte el jugador en Macul, pero los tomateros declinaron finalmente de la venta.

Photosport

Photosport

“Desde la dirigencia de Limache ante un ofrecimiento formal, en esta ocasión no se opondrían tanto a su partida del club… Aníbal Mosa lo quiere y Fernando Ortiz lo aprueba”, dice la citada fuente.

Lo anterior, ya que a inicio de año sí frenaron la venta de Popín desde el elenco cervecero, aunque en esta oportunidad ya iniciaron contactos para la movida. Daniel Castro vuelve a ser la gran carta de exportación en Limache, tras una gran temporada.

Iván Román afuera de citación en Colo Colo ante U de Concepción: Regresa Diego Ulloa

ver también

Iván Román afuera de citación en Colo Colo ante U de Concepción: Regresa Diego Ulloa

El delantero lleva 19 goles y siete asistencias este año, donde a sus 32 años el mercado de pases 2027 parece ser la instancia definitiva para su gran salto a un “grande”. Ahí, Colo Colo lleva la delantera.

Lee también
Figura del fútbol chileno lamenta su frustrada llegada a Colo Colo
Colo Colo

Figura del fútbol chileno lamenta su frustrada llegada a Colo Colo

Popín Castro infla el pecho por Deportes Limache: "No es un club chico, es..."
Chile

Popín Castro infla el pecho por Deportes Limache: "No es un club chico, es..."

Programación Fecha 26 Liga de Primera: Agenda de partidos
Campeonato Nacional

Programación Fecha 26 Liga de Primera: Agenda de partidos

"No lo pasó bien, pero su premio vino acá": Limache repasa al Conce
Chile

"No lo pasó bien, pero su premio vino acá": Limache repasa al Conce

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo