Popín vuelve a ser la gran obsesión alba, donde ahora sí se abren en Limache a una venta. Iniciaron las gestiones entre los clubes.

Daniel Castro es uno de los nombres del momento en el radar de Colo Colo, con miras al próximo mercado de pases que se aproxima. Popín nuevamente ha sido la gran figura de Deportes Limache y su nombre vuelve a rondar en Macul.

Es más, el propio jugador dijo recientemente en DSports Chile que “hubiese sido muy lindo llegar a Colo Colo y a cualquier club grande. Es el premio al trabajo que vengo haciendo”.

Es ahí donde en Blanco y Negro vuelven a poner el ojo en el crack tomatero. “Colo Colo comenzó las conversaciones con Limache para iniciar una negociación formal por Daniel Castro y ficharlo para 2027 pensando en la Copa Libertadores”, avisó Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

La postura de Limache por Popín a Colo Colo

Mientras Colo Colo vuelve a poner sus ojos en Daniel Castro, en Deportes Limache están atentos a la movida. Hace una temporada también sonó fuerte el jugador en Macul, pero los tomateros declinaron finalmente de la venta.

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“Desde la dirigencia de Limache ante un ofrecimiento formal, en esta ocasión no se opondrían tanto a su partida del club… Aníbal Mosa lo quiere y Fernando Ortiz lo aprueba”, dice la citada fuente.

Lo anterior, ya que a inicio de año sí frenaron la venta de Popín desde el elenco cervecero, aunque en esta oportunidad ya iniciaron contactos para la movida. Daniel Castro vuelve a ser la gran carta de exportación en Limache, tras una gran temporada.

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El delantero lleva 19 goles y siete asistencias este año, donde a sus 32 años el mercado de pases 2027 parece ser la instancia definitiva para su gran salto a un “grande”. Ahí, Colo Colo lleva la delantera.