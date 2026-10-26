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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 26 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 26° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Programación fecha 26 Liga de Primera.
© Photosport.Programación fecha 26 Liga de Primera.

La Fecha 26 de la Liga de Primera 2026 se jugará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con ocho partidos clave en la lucha por el título, los cupos internacionales y la permanencia.

Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en el Monumental, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile animarán una nueva edición del Clásico Universitario, clave en la pelea por el Chile 2. La jornada terminará el lunes con el duelo entre Deportes Concepción y Palestino.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 55 puntos.

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Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 30 DE OCTUBRE

  • Colo Colo vs. Universidad de Concepción – 19:00 horas, Estadio Monumental David Arellano.
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 19:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • O’Higgins vs. Ñublense – 20:00 horas, Estadio Codelco El Teniente.
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DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

  • Huachipato vs. Deportes La Serena – 12:00 horas, Estadio Huachipato.
  • Cobresal vs. Everton – 14:15 horas, Estadio El Cobre.
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile – 17:15 horas, Claro Arena.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano – 18:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar.
  • Deportes Concepción vs. Palestino – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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