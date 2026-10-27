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U. de Chile

La U se aferra al milagro: los resultados que necesita para alcanzar a Colo Colo

La U goleó a Everton y acortó distancias con Colo Colo. Revisa qué necesita para seguir soñando con el título a cinco fechas del final.

Por Franccesca Arnechino

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¿Qué necesita la U para alcanzar a Colo Colo en la Liga de Primera?
© Photosport.¿Qué necesita la U para alcanzar a Colo Colo en la Liga de Primera?

La lucha por el título de la Liga de Primera vuelve a tomar temperatura. U. de Chile goleó por 4-1 a Everton y aprovechó el empate de Colo Colo frente a Palestino para reducir a siete puntos la distancia con el líder, con cinco jornadas por jugar.

La diferencia entre ambos equipos llegó a ser de 16 puntos post Superclásico y la posterior victoria alba sobre Audax Italiano. Sin embargo, nueve puntos se esfumaron y los Azules todavía mantiene una posibilidad matemática de alcanzar al Cacique.

La U goleó a Everton y sigue soñando con alcanzar a Colo Colo.

La U goleó a Everton y sigue soñando con alcanzar a Colo Colo.

El Clásico Universitario puede cambiar el panorama

El próximo desafío de la U será ante Católica, este domingo en el Claro Arena. Antes, Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción.

La combinación más favorable para los azules sería una derrota alba frente al Campanil y una victoria universitaria en el Clásico Universitario. De concretarse ambos resultados, la diferencia se reduciría a cuatro puntos.

En cambio, si Colo Colo suma de a tres y la U pierde ante los cruzados, la ventaja del líder podría aumentar hasta los diez puntos.

Tabla de Posiciones: U de Chile se distancia de Católica y acorta brecha con Colo Colo

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Las cinco finales que le quedan a cada equipo

A Colo Colo le restará visitar a Ñublense, recibir a Católica, La Serena, y cerrar el campeonato ante Cobresal, además de su partido frente a Universidad de Concepción.

La U, por su parte, deberá enfrentar a Católica, recibir a Cobresal, visitar a O’Higgins y Deportes Concepción, y terminar ante Unión La Calera.

¿Qué necesita la U para seguir soñando?

El margen de error azul es mínimo, U. de Chile necesita ganar los cinco partidos que le quedan, sumar los 15 puntos disponibles, y esperar que Colo Colo deje unidades en el camino.

Entre los compromisos que podrían complicar al líder aparecen las visitas a Ñublense y Cobresal, además de su duelo ante Universidad Católica.

En resumen…

  • La diferencia actual: Colo Colo aventaja por siete puntos a Universidad de Chile.
  • El escenario ideal: una caída alba ante Universidad de Concepción y un triunfo azul ante la UC dejarían la brecha en cuatro unidades.
  • La obligación de la U: ganar sus cinco partidos restantes y esperar tropiezos del líder.
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