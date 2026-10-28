En la muy movida audiencia de este martes en Quilín, el Tribunal de Disciplina decidió castigar con severidad al defensa de Palestino por planchazo contra el delantero de Colo Colo.

Una de las acciones más violentas que dejó el último fin de semana en Liga de Primera, fue el fuerte planchazo que Dilan Zúñiga, defensor de Palestino, le propinó a Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, en el empate en el Estadio Santa Laura.

El ex canterano albo recibió la tarjeta roja directa y el árbitro de aquel partido, Piero Maza, lo denunció por “ser culpable de juego brusco grave“. Y describe el juez que el lateral “realiza una entrada en tacle deslizante con uso de fuerza excesiva impactando con la planta del pie a la altura del tendón de Aquiles del adversario, poniendo en peligro la integridad física“.

Como consecuencia de lo anterior, y tras confirmarse que Hernández sufrió un “esguince en el tobillo izquierdo” producto de este golpe, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó cartas en el asunto y decidió poner un durísimo castigo para Zúñiga.

El ente jurídico del fútbol chileno consideró que la acción del defensa de Palestino sea para una sanción de tres fechas de suspensión, es decir, se perderá los duelos de su equipo ante Deportes Concepción, Deportes La Serena y Unión La Calera, por lo que recién volverá a jugar en la pénúltima fecha ante Audax Italiano.

🟥🪓😬 En los minutos finales de este #MatchdayDomingo, Dilan Zúñiga se fue expulsado por esta fea patada a Leandro Hernández, atacante de #ColoColo. ¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 https://t.co/W0bTef3m3a — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2026

Por planchazo a Hernández: Duro castigo para Zúñiga

Una baja lamentable para el equipo que dirige el argentino Guillermo Farré, que actualmente se ubica en el quinto puesto de la clasificación en el Campeonato Nacional con 38 puntos, a cuatro de pelear cupo directo a Copa Libertadores, actualmente en puestos de Sudamericana.

Y más aún para un futbolista como Zúñiga, que durante su paso por Palestino destacó por la regularidad. Sólo en esta temporada, entre torneos locales e internacionales disputó un total de 2.710 minutos en 32 partidos, con un gol y tres asistencias, además de cinco tarjetas amarillas y la reciente expulsión.

Incluso, el defensor árabe estuvo a una firma de emprender su primera experiencia en el extranjero, tras el interés que puso en él Olimpia de Paraguay y donde finalmente no se llegó a acuerdo por “la forma de pago”. En su lugar llegó otro nacional como Esteban Matus.

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¿Cuándo juegan los árabes?

En el cierre de la jornada 26 en Liga de Primera, Palestino visitará a Concepción en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, este lunes 2 de noviembre desde las 20.30 horas.

En síntesis