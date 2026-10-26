El atacante del Cacique ya conoce los detalles de su lesión tras el tremendo planchazo que le dio Dilan Zúñiga en el Estadio Santa Laura.

Leandro Hernández fue uno de los jugadores que más preocupación generó en Colo Colo tras el empate ante Palestino. Y es que el atacante a duras penas pudo terminar el partido luego del tremendo planchazo que le propinó Dilan Zúñiga en los minutos finales en el Santa Laura.

Tras el compromiso se pudo ver al canterano albo salir con mucho dolor del recinto de Independencia. Es más, lo hizo directo hacia la clínica para poder hacerse los exámenes médicos y así saber la cuantía de su lesión.

Pues bien, ya se supo que Hernández evitó el peor escenario posible. Sin embargo, de igual manera será baja para el próximo partido de los albos ante Universidad de Concepción de este viernes en el Monumental.

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Leandro Hernández es baja en Colo Colo tras planchazo

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los exámenes arrojaron que Leandro Hernández sufrió un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo. Por suerte, se descartó una fractura o dolencia ósea de mayor gravedad

Leandro Hernández quedó descartado para el próximo partido de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sin embargo, de igual manera está ya descartado para el choque ante el Campanil de unos días más en el recinto de Pedrero, situación que obliga a Fernando Ortiz a tener que buscar variantes para dar con su reemplazo.

Cabe recordar que posterior a este partido el Cacique visitará a Ñublense (7/8 de noviembre), por la fecha 28 recibirán a Universidad Católica (21/22 de noviembre), repetirá de local ante La Serena por la fecha 29 (28/29 de noviembre) y cerrará el 2026 visitando a Cobresal (5/6 de diciembre).

El próximo partido de Colo Colo

Los albos jugarán ante Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis