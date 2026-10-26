El Bichi comentó la mala presentación ante Palestino, con lo cual los Albos sumaron 4 encuentros sin ganar.

Colo Colo tiene preocupado a sus hinchas con un descenso en su rendimiento en la parte más importante del año. Esta vez, fue Claudio Borghi quien comentó la situación.

Los Albos llegaron a tener 16 puntos de ventaja en la cima del torneo, pero ahora si Universidad de Chile derrota a Everton, esta distancia se verá reducida a 7 unidades. Si bien sigue siendo un buen colchón, lo que preocupa en Macul es el rendimiento.

La crítica de Claudio Borghi

Durante el empate de Colo Colo ante Palestino, los de La Cisterna fueron muy superiores en la segunda parte. De hecho, una de las figuras terminó siendo Vozinha. Claudio Borghi habló del partido en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde cuestionó el orden de la última línea alba.

“Lo que no vi en Colo Colo es el reagruparse, el defender en bloque, tratar de salir en velocidad y todavía, a pesar de que faltan cinco fechas, no entiendo cómo juega la ultima línea de Colo Colo, no logro entenderla“, explicó el tetracampeón con los Albos.

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“Juega con líbero, juega con tres, porque son los cambios, es por bajo rendimiento o porque quiere resguardar la última línea, (Arturo) Vidal que pasa de último al mediocampo y después juega casi arriba de (Javier) Correa“, complementó en su idea.

Para el campeón del mundo con Argentina en México 1986, hay una desorganización en la zaga de Colo Colo. Borghi fue enfático que él no entiende qué quieren hacer con la forma de pararse de la defensa de los dirigidos por Fernando Ortiz.

“Entonces hay situaciones que me cuesta entender, no sé si este deseo de querer hacer goles o un desorden que se produce a partir de no tener la pelota“, cerró Claudio Daniel Borghi.