El defensor y referente del camarín azul asegura que nunca se han bajado de la ilusión, por lo que se mantienen con la misma lucha.

Universidad de Chile se vuelve a meter en la idea de dar caza a Colo Colo en la pelea por el título en la Liga de Primera 2026, luego de quedar a siete puntos de los albos con 5 partidos por disputar.

La nueva goleada por 4-1 ante Everton abre un apetito en los hinchas, con los últimos partidos de la temporada que promete sacar chispas en varias definiciones.

Algo que saben en el camarín de la U, donde aseguran que, incluso cuando Colo Colo les sacó 16 puntos, el mensaje siempre fue el pelear hasta el final, por lo mismo apuntan a la prensa por bajarlos.

Igor Lichnovsky tiene confianza en la U en el fin del torneo. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Un torneo largo es partido a partido”

Fue Igor Lichnovsky quien analizó la situación de Universidad de Chile en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde dejó en claro que ellos siempre han tenido el objetivo de pillar a Colo Colo.

“Todo depende del mensaje que dicen ustedes desde afuera, no creo que ninguno de nosotros haya dicho que no en algún momento, cuando son torneos largos hay que enfocarse partido a partido, hoy en día cumplimos un objetivo vienen otros compromisos importantes”, explicó el defensor.

Más allá de eso, asegura que cada jugador en el camarín azul está mentalizado en cumplir las tareas, además que justo cuando viene el centenario, donde promete mejores momentos con la camiseta de la U.

“Esto me gustaría resaltarlo, el próximo año son 100 años, no sé qué esté pasando por los demás equipos, pero debemos preocuparnos de nosotros, de disfruta dentro de la cancha, se vienen cosas bonitas para la U, el techo está alto, si seguimos trabajando, que es lo que noto con mis compañeros, que todos sabemos que los objetivos se notan trabajando”, finalizó.