Tras la polémica por los festejos de los Albos, el ex delantero habló de un noble gesto que tuvo el Bulla.

Sigue generando ruido los festejos por el título de Colo Colo. Por esta razón, Patricio Yáñez quiso hablar de lo que hizo Universidad de Chile en el pasado, comparando con lo que sucede hoy.

Los Albos realizaron bastantes gestos ofensivos contra el Bulla, liderados por jugadores y parte de la dirigencia, algo que ha sido muy criticado por el medio en general. Justo cuando también se debate si Universidad Católica debería hacerles pasillo en el siguiente duelo entre ambos.

La memoria de Patricio Yáñez

Patricio Yáñez le tocó jugar por Universidad de Chile y Colo Colo durante su carrera como futbolista. Sin embargo, es mucho más identificado con el blanco. De hecho, con ellos ganó la histórica Copa Libertadores de 1991, el primer título internacional del fútbol chileno.

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En el contexto de las criticadas celebraciones actuales, Yáñez recordó que cuando los Albos fueron campeones de América, los jugadores del Romántico Viajero tuvieron el buen gesto de ir al Estadio Monumental y felicitarlos por este logro.

“La última vez que yo vi una relación diferente fue cuando la U nos fue a visitar tras ganar la Copa Libertadores“, comenzó diciendo Yáñez en ESPN F90, encontrando la aprobación de Marcelo Barticciotto, quien también era jugador de Colo Colo en esos tiempos.

“Fueron jugadores, técnicos, todo el plantel. Llegaron al Monumental al mediodía después de entrenar y fueron a saludarnos y compartimos. Eso ya no sucede en el fútbol, pero era la grandeza del técnico, de los jugadores y de los dirigentes que llegaron al Monumental a saludar“, cerró Patricio Nazario Yáñez.

Vidal lanzó duros mensajes contra la U en los festejos. Imagen: Photosport

Aníbal Mosa debió salir a pedir disculpas por entonar canciones ofensivas contra Universidad de Chile y sus hinchas. Ahora la pelota la tiene Universidad Católica, sobre si decide hacer el famoso pasillo a este Colo Colo 2026.