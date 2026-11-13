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Iván Morales cerca de volver al fútbol chileno: Deportes Concepción lo busca para 2027

El ex delantero de Colo Colo dejará Independiente al término del Torneo de Clausura 2026 y ante la deuda que tiene con él el club dueño de su pase, se abre la opción de regresar al país.

Por Alfonso Zúñiga

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Iván Morales con opciones de volver al fútbol chileno en 2027.
© PhotosportIván Morales con opciones de volver al fútbol chileno en 2027.

A pesar de que todavía no concluye la temporada 2026 en el fútbol chileno, ya comienzan a moverse los equipos de Liga de Primera con miras al próximo mercado de fichajes, y uno de los nombres que aparece en órbita es el del delantero nacional Iván Morales.

El atacante surgido en Colo Colo que actualmente milita en Independiente de Argentina, con un paso muy irregular, tiene una opción concreta para tomar las maletas y regresar a nuestro país, donde ya tiene un equipo muy interesado en firmarlo.

Según dio a conocer Sabes Deportes, el nombre de Iván Morales está en la carpeta de Deportes Concepción, quien tras lograr mantener su permanencia en Primera, busca reforzarse para un 2027 donde buscarán pelear por entrar a copas internacionales.

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Deportes Concepción busca repatriar a Iván Morales

Existen dos razones que motivarían la acción del cuadro lila en buscar al Tanquecito. La primera, es que según reportó el reconocido periodista trasandino Flavio Azzaro, el club dueño del pase del chileno, Argentinos Juniors, le debe siete meses de su sueldo.

Por otro lado, de acuerdo a Sabes Deportes, “una posible llegada de Morales le daría un plus a la ofensiva de Concepción considerando que no utiliza cupo de extranjero“, además de “rejuvenecer la ofensiva”, pues su principal atacante es el argentino Joaquín Larrivey.

Cabe señalar que en su actual paso por Independiente, el centrodelantero disputó un total de ocho cotejos, dos como titular, con 216 minutos en el campo de juego, sin sumar goles ni asistencias, además de recibir una tarjeta amarilla. Tiene contrato con el Rojo hasta junio del próximo año.

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En síntesis

  • Iván Morales, hoy en Independiente, podría volver a Chile como refuerzo de Deportes Concepción.
  • El elenco lila busca al atacante nacional para rejuvenecer su ofensiva que lidera Joaquín Larrivey.
  • El jugador buscaría salir de Argentina debido a que se le adeudan siete meses de salario.
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