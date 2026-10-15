El paraguayo de 28 años estuvo dos años a préstamo en Palestino y el mismo club que lo cedió a los árabes, lo mandó a Sarmiento para suplir a un chileno y dos argentinos que emigraron a nuestro país. Ha tenido un rendimiento destacado y bromeó por el nivel de un campeón mundial que juega en River tras ese empate.

Este delantero paraguayo estuvo cedido dos temporadas en el fútbol chileno, aunque su presente lo tiene como uno de los arietes destacados en Argentina, algo que refrendó ante River Plate. Las referencias son para un jugador de 28 años que llegó a su actual club para suplir la salida de Iván Morales.

Se trata de Junior Marabel, quien se sumó a Sarmiento de Junín cedido por Unión Santa Fe, el mismo club que lo había prestado a Palestino. En el cuadro árabe, este atacante marcó 22 goles en 83 partidos. Y por estos días, aparece entre los máximos goleadores del Torneo Clausura trasandino.

Aunque en el duelo ante la Banda Sangre no pudo anotar, sí mostró que es un jugador peligroso. De hecho, fue Marabel quien asistió a Julián Contrera, autor de la apertura de la cuenta en el 1-1 que el cuadro verde firmó contra el equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio.

Junior Marabel celebra uno de los goles que anotó en Palestino. (Javier Torres/Photosport).

De hecho, es uno de los máximos artilleros del Clausura: el “27” suma ocho goles, además de dos pases-gol. Sólo está un tanto por detrás de Agustín Módica, quien juega en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Por esa razón, en Sarmiento suelen usar al paraguayo como figura para los afiches promocionales.

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Junior Marabel: reemplazó al chileno Iván Morales y bromea a jugador de River campeón del Mundial con Argentina

Junior Marabel se integró a Sarmiento de Junín en Argentina, que este miércoles 14 de octubre igualó 1-1 con River Plate, para suplir la baja de Iván Morales y un par de arietes que desembarcaron en el fútbol chileno: Lucas Pratto, quien se sumó a Coquimbo Unido y Franco Frías, quien se integró a Cobresal.

Luego del empate contra la Banda Sangre, Marabel hizo una broma con el autor del gol visitante: Gonzalo Montiel, lateral derecho que fue campeón mundial con la Albiceleste en Qatar 2022. “No sé cuántos pulmones tiene, ahora le voy a preguntar. No para de correr”, afirmó el atacante guaraní a TNT Sports Argentina.

Junior Marabel en la previa del duelo vs River Plate. (Foto: Sarmiento de Junín).

“Creo que sigue corriendo. Hizo dos goles y uno por suerte se lo anularon”, añadió Marabel. Tiene razón: River marcó un par de tantos en este partido, aunque el primero que hizo Montiel fue invalidado por una mano de Fausto Vera, quien le dio el centro al excarrilero del Sevilla.

Algo que no le gustó para nada a Cachete Montiel. “Nos vamos con un sabor amargo, veníamos a ganar. Lamentablemente conseguimos un empate. Se vio que el árbitro estuvo buscando mucho la mano, pero no nos dio una explicación. Ninguno de nosotros la vio, pero si él la vio, está bien”, afirmó el defensor.

Por lo pronto, Sarmiento de Junín debe afinar detalles para el siguiente partido liguero. El equipo dirigido por Facundo Sava, otro conocedor del fútbol chileno tras su paso como DT por O’Higgins, se enfrentará a Barracas Central en condición de visitante el 19 de octubre.

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Así va Sarmiento de Junín en la tabla de posiciones del Clausura en Argentina

Sarmiento se ubica en el 4° puesto del Grupo B de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura de Argentina. Suma 20 puntos en 12 partidos.