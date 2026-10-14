El equipo del chileno disputa su segundo encuentro en la competición internacional.

Darío Osorio busca volver a sumar minutos en Crystal Palace y lo puede hacer en un partido muy importante. Esta vez enfrentan a Olympique de Lyon por la UEFA Europa League.

El chileno solo ha jugado dos encuentros desde que llegó a Inglaterra y tras la extensa fecha FIFA con la selección chilena, no fue considerado. Por esta razón, espera poder ver acción en la competición de internacional del viejo continente.

Los encuentros de la UEFA Europa League pueden ser apostados en Jugabet. En el encuentro de Olympique de Lyon vs Crystal Palace, el triunfo francés paga 2.20, el empate 3.77 y el triunfo inglés 3.00. Si apuestas 10 mil pesos al equipo de Darío Osorio, puedes ganar 30 mil pesos.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Olympique Lyon?

Este encuentro será transmitido en ESPN 5 en TV, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación Disney+.

¿A qué hora es el partido de Europa League?

El duelo de Olympique de Lyon vs Crystal Palace será este jueves 15 de octubre a las 13:45 horas de Chile, en el Groupama Stadium de Décines-Charpieu en Francia.

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Osorio quiere jugar

Darío Osorio tuvo días muy ajetreados en Crystal Palace. Fue presentado y unos días después ya estaba debutando en la Premier League ante Fulham. Luego de solo dos encuentros, desde el club han decidido irlo llevando de a poco para una correcta adaptación.

En la Premier League el club londinense se encuentra en el 12° lugar con 7 puntos, mientras en la Europa League registra un triunfo en un partido ante Lech Poznań de Polonia. Ahora tienen un desafío mayor ante un equipo importante como Olympique de Lyon.

Osorio cuando debutó ante Fulham. Imagen: Crystal Palace

El cuadro galo está en el 4° puesto en la Ligue 1, a solo 3 puntos del líder Mónaco. En la Europa League también tienen una victoria, la cual fue como visita ante Anderlecht de Bélgica. Contra Crystal Palace intentarán dejar los puntos en casa.