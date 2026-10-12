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Revelan el verdadero motivo por el que borraron a Darío Osorio en Crystal Palace

El chileno nuevamente no fue citado en la Premier League, lo que hizo encender las alarmas tras su regreso de la Roja.

Por Cristián Fajardo C.

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Darío Osorio no logra sumar minutos en Crystal Palace.
© Getty ImagesDarío Osorio no logra sumar minutos en Crystal Palace.

Una preocupación mayor generó en los hinchas nacionales la ausencia de Darío Osorio en el último partido del Crystal Palace por la Premier League, donde vencieron por un marcador de 3-1 al Nottingham Forest.

El formado en Universidad de Chile quedó fuera de la lista de citados, lo que fue llamativo, teniendo en cuenta que regresó en la semana a Inglaterra, tras la victoria ante la selección de México.

Si bien los medios enfatizaron en que el nacional vuelve a perder terreno en la pelea por jugar en su nuevo equipo, ahora hay novedades que llegan desde Europa.

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Darío Osorio tuvo descanso en Crystal Palace

Fue el diario La Tercera quienes profundizaron en la situación de Darío Osorio, donde descartan de plano que esté cortado por el técnico Pierre Sage en el Crystal Palace.

“Según información recabada por El Deportivo, el seleccionado nacional recién pudo entrenar el jueves a la par de sus compañeros, por lo que el técnico Pierre Sage decisión darle algo más de descanso para no forzar su estado físico”, explican.

Con esto, Darío Osorio vuelve a entrar en competencia por un puesto en el próximo partido de su equipo, donde deben visitar al Lyon de Francia por la Europa League en la jornada del jueves.

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