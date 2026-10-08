El director deportivo del cuadro danés, Kristian Kjaer, comentó que "prepararon" tanto al jugador como a su representante "para la posibilidad de que todo se decidiera en los últimos días del mercado".

En uno de los movimientos más importantes de los últimos años para un futbolista chileno, el delantero Darío Osorio dejó atrás tres temporadas en el Midtjylland para emprender una nueva aventura en el Crystal Palace de Inglaterra.

Un salto a la Premier League que tardó tiempo y que sólo se dio en las últimas horas antes del cierre del mercado de fichajes en el fútbol europeo, lo que trajo consigo una acumulación de emociones donde el cuadro danés acompañó al joven atacante.

Así lo reveló Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, que en conversación con el medio inglés The Guardian reveló que el traspaso “fue una situación algo estresante, sobre todo para Osorio. Pero, al mismo tiempo, mentalmente estaba preparado para ello: ‘Ok, tengo que rendir bien al principio de la temporada para mantenerme en el escaparate’”.

“Preparamos tanto al agente como al jugador para la posibilidad de que todo se decidiera en los últimos días del mercado, ya que los clubes ingleses no suelen arriesgarse a fichar jugadores de fuera de Inglaterra, especialmente si no provienen de las cinco grandes ligas”, añadió el ejecutivo.

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Midtjylland y la actitud de Osorio por traspaso a Inglaterra

En la entrevista, Kjaer destacó el paso del oriundo de Hijuelas desde que llegó al club, al indicar que “desde entonces, hemos visto cómo ha ido evolucionando y sumando facetas a su juego”, para luego añadir que “Darío llevaba tiempo superando el nivel de la liga”.

“En mi opinión, era con diferencia el mejor jugador del campeonato. Nos alegra mucho verle dar este paso y creemos que tiene la calidad necesaria para competir en la Premier League, no como suplente, sino como titular”, agrega el directivo de Midtjylland sobre Osorio.

Entre torneos locales e internacionales, el delantero chileno sumó en la escuadra de Herning un total de 7.860 minutos en cancha durante 121 encuentros, donde registró 25 goles y 18 asistencias. Además ganó la Superliga danesa 2023-24 y la Copa de Dinamarca 2026.

Los números del chileno en Crystal Palace

En su actual paso por el cuadro de la Premier League, Darío Osorio sumó minutos en dos encuentros, uno por liga y otro por Carabao Cup, con un total de 60, sin marcar goles ni asistencias.

En síntesis