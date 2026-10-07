El director deportivo del cuadro danés, Kristian Kjaer, puso como ejemplo al delantero para revelar una grave falencia que existe en el fútbol joven de nuestro país.

Durante tres temporadas, el Midtjylland de Dinamarca tuvo en sus filas al delantero chileno Darío Osorio, con quien conquistaron la Superliga 2023-24 y la Copa de Dinamarca del 2026, para luego realizar una millonaria operación y venderlo al Crystal Palace inglés.

Entre septiembre del 2023 y agosto de este año, en el cuadro de Herning recibieron al oriundo de Hijuelas que venía de sus primeros pasos en Universidad de Chile, para convertirlo en un futbolista hecho y derecho para llegar al primer mundo.

Con este conocimiento en sus espaldas, desde Midtjylland no dudaron en lanzar un misil en contra del fútbol chileno, particularmente con la formación de jugadores. Fue el director deportivo del club, Kristian Kjaer, que en diálogo con The Guardian desnudó la principal falencia de nuestro balompié.

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Tras el paso de Osorio: Midtjylland destruye al fútbol chileno

“Darío priorizó la importancia de comenzar en un club y un entorno en Europa que pudiera ayudarlo a crecer para que algún día pudiera ir a la Premier League, que ha sido su sueño desde que era un niño. Su integración fuera de la cancha fue lo más importante”, fue lo primero que dijo Kjaer.

En esa línea, el directivo del Midtjylland puntualizó que “el fútbol chileno no es, y no intento sonar irrespetuoso, la configuración más profesional cuando se trata de nutrición y hábitos fuera de la cancha”, para luego ejemplificar lo que hicieron como club con Osorio.

“Darío solía comer mucho pan blanco para cenar y no podía entender por qué no tenía toda la energía por la mañana. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos: revisar su plan de nutrición“, finalizó el director deportivo del elenco danés.

En síntesis