Fernando Vergara, jefe técnico del fútbol joven en el cuadro rancagüino reveló las dificultades que tienen los clubes para encontrar nuevos talentos y las causas de esta problemática.

El fútbol chileno vive una crisis que parece no tener fin, y la prueba de ello está en la calidad de sus selecciones menores que no logran destacar en el concierto sudamericano y menos en Mundiales en el último lustro. Un diagnóstico cruel y real.

Pero si querían una prueba más categórica, se las damos. Fernando Vergara, jefe técnico del fútbol joven en O’Higgins reveló en diálogo con Radio ADN una de las graves falencias que enfrentan actualmente los clubes a la hora de buscar nuevos talentos para sus canteras.

“En las pruebas de jugadores, en que yo participó hace dieciocho años, la calidad de los niños que llegan cada vez es peor“, señaló categórico el entrenador argentina que trabaja hace casi dos décadas en el cuadro de Rancagua.

A la hora de explicar las razones, el personero de O’Higgins detalla que “cada vez hay más problemas coordinativos, cada vez vemos chicos con movimientos más torpes, más lentos, y eso se debe, un poco a la pandemia”. No es lo único.

“Después, a lo que hoy tienen los niños por delante, que es un teléfono, que son muchas horas donde no juegan y donde no hacen nada“, puntualizó Fernando Vergara.

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En O’Higgins recalcan diferencias entre Chile y Argentina

A la hora de entrar en las comparaciones sobre por qué en nuestro país la situación está tan precaria a diferencia de, por ejemplo, nuestros vecinos trasandinos pese a la economía que vive ese país. El profesional lo deja muy claro.

“La gran diferencia del fútbol argentino al chileno está en las bases, pero en el fútbol amateur“, afirma el jefe técnico de O’Higgins quien da un ejemplo de esto. “Hoy por hoy, un niño argentino a los cinco, seis años, entrena tres o cuatro veces en el club, tiene una competencia anual, y juega mucho más que lo que juega el niño chileno“, sostiene.

En esa línea, Vergara añade que “vayamos al fútbol amateur chileno, vayamos a ver cómo son las competencias, vayamos a ver si esas competencias tienen continuidad y frecuencia en el año, porque la competencia es importante”.

“Entonces, si esa competencia no está, y no es la competencia adecuada al proceso que está viviendo cada niño o cada joven, empezamos a competir cuando llegamos a un club profesional, y eso creo que es la gran brecha y el gran margen que tiene hoy Argentina“, finaliza el técnico de O’Higgins.

En síntesis