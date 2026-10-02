La investigación fue archivada por falta de pruebas suficientes. El conflicto entre Mbappé y el PSG se originó en su último año en París.

Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo a su extensa disputa judicial con Paris Saint-Germain. La Justicia francesa decidió archivar la denuncia presentada por el delantero contra su antiguo club por un presunto caso de “acoso moral”.

Según informó EFE, los jueces instructores determinaron el cierre de la investigación ante la falta de elementos suficientes para continuar con el procedimiento.

PSG fue condenado anteriormente a pagarle 61 millones de euros a Mbappé por el conflicto contractual.

¿Por qué Mbappé denunció al PSG?

El origen del caso se remonta al inicio de la temporada 2023/24, cuando Mbappé quedó apartado del primer equipo después de comunicar su decisión de no extender su contrato.

Durante varias semanas, el futbolista no participó de los entrenamientos del plantel dirigido por Luis Enrique, en una situación que se produjo mientras el club buscaba que renovara su vínculo o abandonara la institución.

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Finalmente, el delantero volvió a integrarse al equipo y completó la temporada antes de marcharse como jugador libre al Real Madrid. La disputa no terminó con su salida.

PSG retuvo parte de los salarios correspondientes al último período de su contrato, argumentando que existía un acuerdo verbal con el presidente Nasser Al-Khelaifi relacionado con su reincorporación al plantel.

Mbappé retiró la denuncia tras ganar otro juicio contra PSG

En mayo de 2025, Mbappé inició acciones judiciales contra el club por distintos frentes, entre ellos la denuncia por “acoso moral”.

Sin embargo, posteriormente decidió retirar ese recurso luego de que el Tribunal Laboral fallara a su favor en la disputa contractual.

La justicia determinó que PSG debía pagarle 61 millones de euros al futbolista. El club no apeló aquella resolución, por lo que la decisión adquirió carácter definitivo.

En ese contexto, y considerando que el propio denunciante ya no respaldaba la acción por acoso moral, los jueces instructores terminaron archivando la investigación.

En resumen…