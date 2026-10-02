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La cláusula que acerca a Manuel Pellegrini a La Roja: puede salir gratis del Betis

El Ingeniero tiene contrato con el cuadro español hasta junio de 2027, pero hay una condición especial si recibe el llamado de La Roja

Por Franccesca Arnechino

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La cláusula de Pellegrini para La Roja.
© Getty.La cláusula de Pellegrini para La Roja.

El nombre de Manuel Pellegrini vuelve a aparecer con fuerza cada vez que se habla del futuro de la banca de La Roja. El técnico chileno tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2027, pero contempla una particular cláusula relacionada con la selección chilena.

Según informó El Deportivo de La Tercera, Pellegrini puede dejar el Betis sin pagar una indemnización si es convocado para asumir como entrenador de Chile. Ojo, cualquier otro club o institución que quiera sacar al Ingeniero deberá desembolsar una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

Pellegrini tiene contrato vigente en España hasta junio de 2027.

Pellegrini tiene contrato vigente en España hasta junio de 2027.

Pellegrini mantiene a Chile como opción

La posibilidad de dirigir a La Roja sigue presente para el entrenador nacional. De hecho, el propio Pellegrini reconoció en julio que su futuro también estaba condicionado por las próximas elecciones de la Federación de Fútbol de Chile.

“Tengo contrato hasta junio de 2027 en Betis. En Chile hay una directiva que termina su mandato en noviembre y habrá elecciones, así que hablar del futuro ahora es muy difícil”, señaló en aquella oportunidad.

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Desde su entorno, además, aseguran que Pellegrini continúa muy entusiasmado con la idea de dirigir a Chile, considerando que sería una deuda pendiente en su carrera.

Mientras tanto, el Betis analiza la continuidad de su histórico entrenador, especialmente por el buen momento que atraviesa el equipo.

Sin embargo, si el próximo presidente del fútbol chileno decide ir por Pellegrini, el aspecto económico no sería un impedimento para concretar su salida.

En resumen…

  • Manuel Pellegrini dejaría el Betis gratis si es convocado para dirigir a Chile.
  • Su salida hacia otro club o selección tiene un costo de 8 millones de dólares.
  • Pellegrini tiene contrato vigente en España hasta junio de 2027.
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