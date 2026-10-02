El eterno interinado de Córdova en Chile está generando muchas críticas para la dirigencia de La Roja.

El interinato de Nicolás Córdova en la selección chilena está trayendo más problemas que soluciones. Por esta razón, un ex jugador pide tomar una postura definitiva.

La Roja cayó ante Estados Unidos y dejó una enorme polémica, ya que tras este encuentro Marcelino Núñez decidió dejar la concentración del equipo de todos. Las versiones son variadas, pero todo apunta a que habría tenido problemas con el entrenador.

¿Sigue o no sigue Córdova?

Nicolás Córdova asumió en la selección adulta como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca en 2025. La idea es que fuera una transición y le diera estabilidad a La Roja antes de la llegada de un nuevo DT. Sin embargo, los resultados y las controversias lo tienen en el ojo del huracán. Para Víctor Hugo Castañeda, esto se debe a las indecisiones desde la dirigencia del fútbol chileno.

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“Cuando uno cree que más abajo no podemos llegar, seguimos bajando. No se aprende. Lo que pasa es que la gente que está dirigiendo esta actividad no toman en consideración las opiniones técnicas. Cuando tú tienes problemas con tu auto, lo llevas al mecánico. Cuando tienes problemas contables, buscas a un auditor. En el fútbol, el doctor está viendo los problemas mecánicos“, explicó Castañeda.

Por lo anterior, es Víctor Hugo pide que en Quilín se pongan de acuerdo sobre qué harán. “Opinar es gratis y hoy donde muchos opinan, cada uno quiere llevar agua a su molino. Nadie piensa en el bien superior de la actividad. No podemos seguir con itinerancias. Si la gente de la ANFP dice que Córdova es el indicado, empodérenlo. Lo llevaron para los juveniles y ahora está en la adulta. Cuando uno mucho abarca, poco aprieta”, complementó.

Víctor Hugo Castañeda es claro sobre el presente de La Roja. Imagen: Photosport

El ex ayudante de Nelson Acosta en el Mundial de Francia 1998 explica que el no tomar una decisión definitiva le está haciendo daño a La Roja. Por esto desea que se termine con el interinato. Es decir, que confirmen a Nico Córdova como el DT definitivo o que traigan a otro en su reemplazo.

“Si ellos están convencidos, que dejen a Nicolás Córdova como entrenador principal. Si no están seguros, entonces traigan a otro y denle las herramientas necesarias. Esta indecisión no es buena“, cerró el ex seleccionado nacional.