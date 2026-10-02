La situación que vivió Marcelino Núñez sería solo la punta de iceberg detrás de una molestia generalizada de los jugadores de la selección chilena con el entrenador.

El ciclo de Nicolás Córdova en la selección chilena, ese que comenzó como un interinato, pero que se alargó mucho más de la cuenta, parece que está por llegar a su fin. Y es que la renuncia de Marcelino Núñez no hace más que evidenciar un desgaste en de su manejo como entrenador.

Si a eso le sumamos unos discretísimos resultados a nivel deportivo nos da un coctel mortal que deja en claro que, como DT, no puede seguir más en el equipo de todos.

Y es que lo sucedido con Marcelino Núñez no es más que la punta de iceberg detrás de un manejo de camarín que ha estado lejos del ideal. ¿Lo más complejo? Pues que hay información nueva que apunta a la molestia del plantel con ciertas actitudes del todavía entrenador de la Roja.

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La molestia del plantel de la selección chilena con Nicolás Córdova

El periodista Cristián Arcos entregó detalles de esta situación en ADN Radio, donde afirmó que “hay un dato que es información. En el grupo no cayeron bien las declaraciones de Nicolás Córdova. No solo esta vez, sino que hace rato”.

“Los jugadores no tienen problemas con la crítica, pero si que lo haga público y con nombre y apellido. Además, lo hizo bastante”, agregó.

El manejo de Nicolás Córdova en la selección chilena ha generado molestia en el plantel. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el comunicador declaró que “eso no cayó bien en el plantel e incluso se lo hicieron saber. Y a pesar de esto la actitud de Nicolás Córdova no cambió”.

El próximo partido de la selección chilena

La Roja cerrará su gira por Norteamérica jugando ante México el martes 6 de otubre a partir de las 23:30 (hora de Chile) en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis