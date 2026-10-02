Jorge Pindinga Muñoz lleva 27 años radicado en territorio estadounidense y tiene una visión desoladora de la selección chilena, aunque también sugiere al candidato para levantar todo.

A pesar de que por momentos fue un partido muy parejo, Estados Unidos finalmente se impuso a la Roja por 4-2. El equipo adiestrado por Mauricio Pochettino tuvo varios jugadores nuevos en el proceso y aun así, superó con claridad al de Nicolás Córdova.

En ese contexto, RedGol se puso en contacto con el icónico Jorge Pindinga Muñoz, quien lleva 27 años radicado en suelo estadounidense. El icónico delantero fue ganador de cuatro títulos en el fútbol chileno. Y jugó cuatro partidos Clase A por Chile.

Incluido un duelo por el repechaje rumbo al Mundial de México 1986, donde le marcó un gol a Paraguay aunque el Equipo de Todos no logró clasificarse al certamen. De todas formas, el Pindinga no pierde de vista lo que ocurre con la Roja.

“Se ve que algunos jugadores tienen muchas ganas de sacar esto adelante, pero se perdió 4-2 ante Estados Unidos. No hay recambio y eso da pena. La generación tan buena de Alexis Sánchez, Vidal y Bravo hace que cueste llegar a ese nivel”, expuso el oriundo de Linares.

Maximiliano Gutiérrez le anotó un golazo a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

Y tuvo más en este análisis que hizo durante la conversación que tuvo con Paulo Flores. “Eso es triste. No tener mejor nivel que el que hay o incluso tener mejor rendimiento que Bolivia, Perú o Venezuela. Estamos por debajo de ellos y eso da más pena”, fue la opinión lapidaria del Pindinga Muñoz.

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Desde Estados Unidos, Pindinga Muñoz pide a Pellegrini en la Roja

Luego de la victoria de Estados Unidos ante la Roja, Jorge Pindinga Muñoz tiene claro a su favorito para tomar el banco de la selección chilena. Es una opinión que pareciera ser unánime hoy en día. “Todos dicen que ojalá Pellegrini tomara la selección. Sería lo ideal”, aseguró el linarense.

“Es un técnico de prestigio a nivel mundial. Pero es difícil que tome la decisión de entrenar un equipo que no tiene tanto futuro. No se ven jugadores sobresalientes a nivel internacional”, expuso el otrora atacante de San Luis de Quillota, Cobreloa y Universidad Católica.

Manuel Pellegrini es el favorito de Pindinga Muñoz para dirigir a Chile. (Charles McQuillan/Getty Images).

“Un entrenador como él quizá aportaría que los jugadores dieran un paso adelante. Ojalá llegue, sería lo ideal”, sentenció el Pindinga Muñoz. El tiempo dirá si se cumple su deseo. Y también las negociaciones que haya para que el Ingeniero Pellegrini aterrice, de una vez, en Juan Pinto Durán.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.