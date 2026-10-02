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Fútbol Chileno

Árbitros aprueban inicio de huelga tras rechazar oferta de ANFP: Fútbol chileno en alerta

Con el 99.2 por ciento de los votos, el sindicato de silbantes decidió dar curso a su derecho legal y solicitó a la Inspección del Trabajo que actúe de mediador en el conflic

Por Alfonso Zúñiga

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Sindicato de Árbitros aprueba el inicio de huelga legal contra la ANFP.
© PhotosportSindicato de Árbitros aprueba el inicio de huelga legal contra la ANFP.

Luego de varias amenazas de paralización, finalmente se convertirá en una realidad. El Sindicato de Árbitros Profesionales (Arbifup) anunció el rechazo a la última oferta que realizó la ANFP en medio del proceso de negociación colectiva que sostuvieron.

El ente gremial informó que el 97.7 por ciento de sus integrantes fueron parte de la votación, y de ellos, con un 99.2% de los sufragios, decidieron acogerse al derecho a huelga, por lo que paralizarán sus actividades en los próximos días, lo que afecta la continuidad del fútbol chileno.

Además, el Sindicato de Árbitros solicitó formalmente la mediación ante la Inspección del Trabajo para llegar a un acuerdo definitivo con la ANFP y así evitar la medida de presión que perjudica la reanudación de la Liga de Primera y las otras categorías.

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“Lamentamos profundamente que la ANFP haya formulado una última oferta que es en esencia igual al contrato colectivo vigente, limitándose únicamente a rechazar todas y cada una de las propuestas del Sindicato“, expresó el organismo referil.

En esa línea, el Sindicato de Árbitros apunta que “aquello no ha sido más que una nula muestra de la escasa voluntad de revisar las preocupaciones del gremio y ha derivado en el resultado de la votación, que ha sido claro”.

Junto con afirmar que “existe la mejor voluntad de arribar a un acuerdo que beneficie a todas las partes”, desde los silbantes hacen un llamado a la ANFP para “examinar de mejor manera la negativa total que ha mostrado en el proceso, siempre con miras a que el fútbol profesional chileno tenga un mejor desarrollo”.

En síntesis

  • El Sindicato de Árbitros (Arbifup) rechazó la última oferta de la ANFP y aprobó ir a huelga.
  • Con un 99.2% de los votos, los jueces paralizarán el fútbol chileno durante los próximos días.
  • El gremio solicitó mediación a la Inspección del Trabajo y criticó la nula voluntad de la ANFP.
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