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Tenis

Alejandro Tabilo vs. Denis Shapovalov: horario y dónde ver EN VIVO el ATP de Tokio

El tenista chileno vuelve a la cancha por los octavos de final del ATP 500 de Tokio.

Por Franccesca Arnechino

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Tabilo va por los cuartos en Tokio.
© Getty.Tabilo va por los cuartos en Tokio.

Alejandro Tabilo vuelve a la acción en el ATP 500 de Tokio. El chileno, 31° del ranking mundial, enfrentará al canadiense Denis Shapovalov (46°) por los octavos de final del torneo japonés.

“Jano” llega con confianza luego de su contundente estreno ante el estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie, al que derrotó por 6-1 y 6-2.

Ahora tendrá al frente a Shapovalov, quien viene de superar al local Sho Shimabukuro (108°) por 7-5 y 6-1. El canadiense llegó a ser top ten del mundo y recientemente alcanzó las semifinales del ATP de Chengdú.

Alejandro Tabilo jugará ante su mejor amigo en Japón.

Alejandro Tabilo jugará ante su mejor amigo en Japón.

Tabilo vs. Shapovalov: horario y dónde ver EN VIVO

El partido por los octavos de final del ATP 500 de Tokio está programado para este viernes 2 de octubre, desde las 23:00 horas de Chile.

Podrás seguir el partido de Alejandro Tabilo y Denis Shapovalov en vivo mediante la plataforma de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

El duelo será especial para ambos, ya que será la primera vez que Tabilo y Shapovalov se enfrenten oficialmente en el circuito ATP.

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¿Qué pasa si Tabilo gana?

En caso de superar a Shapovalov, avanzará a los cuartos de final del ATP de Tokio, donde enfrentará al ganador del duelo entre el español Carlos Alcaraz (3°) y el italiano Matteo Arnaldi (37°).

Además, Tabilo continúa participando en el dobles junto al francés Luca Van Assche. Ambos debutaron con un triunfo y volverán a jugar este sábado 3 de octubre, desde las 01:20 horas de Chile, ante Austin Krajicek y Nikola Mektic.

Por lo mismo, si el duelo ante Shapovalov termina rápidamente, ‘Jano’ podría afrontar dos partidos en menos de tres horas.

En resumen…

  • Tabilo vs Shapovalov: viernes 2 de octubre.
  • Hora: 23:00 de Chile.
  • Dónde ver: Disney+ Premium.
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