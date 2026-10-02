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Primera B

¿Descenso? San Marcos de Arica recibe veredicto oficial del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Tras la propia denuncia del organismo de Quilín, tribunal autónomo dio a conocer la sanción para el equipo de la Primera B.

Por Nelson Martinez

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Nortinos han recibido dos denuncias en los últimos meses.
© San Marcos.Nortinos han recibido dos denuncias en los últimos meses.

San Marcos de Arica vuelve a ser noticia en el fútbol chileno. El elenco que dirige Iván Sandrock ha recibido dos denuncias en los últimos meses por presuntas irregularidades financieras, lo que complica su participación en la Primera B.

Mientras equipos como Rangers miran de reojo su caso y así escapar del descenso, desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP salió humo blanco. Ahí hay fallo listo contra el elenco del norte del país.

Tras acusaciones de entregar una declaración jurada con enunciaciones faltas o adulteradas, el tribunal de Quilín decidió no sancionar con resta de puntos. Tampoco hay desafiliación, como se buscó en segunda instancia desde la ANFP.

Esto dice el fallo contra San Marcos de Arica

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la opción de descenso o desafiliación para San Marcos de Arica. El elenco que juega en Primera B había sido denunciado por el directorio del organismo de Quilín.

“Se rechaza la denuncia principal interpuesta por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (…) por no haberse acreditado con el estándar probatorio exigible que el Club San Marcos de Arica S.A.D.P. haya presentado documentación falsa o adulterada”, informó la Primera Sala.

Eso sí, al equipo no le salió barata del todo el veredicto del tribunal autónomo de la ANFP. Es que San Marcos fue sancionado con multa de 500 Unidades de Fomento, a pagarse en los próximos 15 días.

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En una teleserie que está lejos de terminar, por ahora el equipo no sufrió castigo deportivo. Tras acusarse diferencias entre la declaración jurada de capital de funcionamiento y los estados financieros, el equipo sigue vivo tras la primera denuncia.

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