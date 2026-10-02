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Fútbol chileno

¡Nuevo vuelco en final de Copa de la Liga! Coquimbo vs O’Higgins cambia oficialmente de fecha y estadio

Piratas y celestes jugarán la definición un día antes, cambiando de escenario Valparaíso por estadio en la Región Metropolitana.

Por Nelson Martinez

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Final del torneo cambió de escenario a última hora.
© Photosport.Final del torneo cambió de escenario a última hora.

La final Copa de la Liga volvió a sufrir un cambio en su programación. Si inicialmente se iba a jugar en julio, el temporal cambió el duelo entre Coquimbo y O’Higgins para este sábado 17 de octubre en Valparaíso, lo cual ya no va más.

Es que a última hora problemas con la Delegación Presidencial de la región de Valparaíso le bajó el pulgar al partido en el Elías Figueroa Brander. Eso, tras los incidentes en el partido entre Everton vs U de Chile.

Fue así que la ANFP, Federación, piratas y O’Higgins se reunieron en la jornada para determinar dónde se jugará el aplazado partido finalmente. Y salió humo blanco, ya que la gran definición será en Santiago un día antes de lo pactado.

Nuevo día y hora para la final de Copa de la Liga

Finalmente, Coquimbo vs O’Higgins jugarán la final de la Copa de la Liga este viernes 16 de octubre, a las 20.30 horas en el Claro Arena. Tras las reuniones entre clubes y la organización de la ANFP, el estadio de la U Católica será el escenario final.

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Según informaron distintos medios en Rancagua, el cambio es oficial y en las próximas horas la ANFP lo informará en su página Campeonato Chileno. Esto confirma que el duelo se jugará un día antes de lo pactado inicialmente.

¿La razón de lo anterior? Uno de los argumentos es que el contingente especial ese fin de semana tendrá más trabajo, ya que se esperan movilizaciones por el aniversario del Estallido Social.

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Así, el duelo entre piratas y celeste se jugará el viernes 16 y no el sábado 17 de octubre, en una final que ya ha cambiado de fecha dos veces. En el duelo entre ambos en Liga de Primera empataron 0-0, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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