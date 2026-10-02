Le dicen Pindinga, formó un tridente letal en los Canarios para ascender a primera división, donde fue campeón con los Zorros del Desierto y Universidad Católica. Así analizó la apasionante lucha por el título en la B junto a RedGol.

Por esas cosas de la vida, Cobreloa, Santiago Wanderers y San Luis de Quillota parecen destinados a luchar por el título en la Primera B. Y hubo un delantero que fue campeón en dos de los clubes encaramados en la parte alta de la división de plata.

Se trata de un jugador que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno en los Canarios, donde formó un tridente ofensivo letal e inolvidable: Jorge Pindinga Muñoz, quien coincidió con Patricio Yáñez y el ya fallecido Víctor Pititore Cabrera.

Desde Estados Unidos, donde lleva 27 años radicado, el Pindinga Muñoz contestó el llamado de RedGol para analizar el desenlace en la segunda categoría del balompié nacional. “Siempre lo dije: Cobreloa es un equipo grande”, aseguró el icónico atacante nacido en Linares.

Jorge Muñoz, Patricio Yáñez y Víctor Cabrera. (Archivo).

“Es de jugar Copa Libertadores, una pena que esté en segunda división, ha tenido posibilidades de subir y no ha podido. San Luis también está peleando. Jugué en ambos equipos y los quiero mucho”, reconoció Muñoz, quien fue bautizado como Pindinga por unos pájaros que pasaban muy rápido por sobre el agua antes de emprender el vuelo.

Reconoció una gran virtud en el equipo adiestrado por Humberto Suazo. “Hay gente joven en San Luis, lo mismo cuando yo jugué: Pato Yáñez, Pititore Cabrera, Patato Martínez, Freddy Bahamondes. Un equipo joven que corría mucho con gente de experiencia, como Uruguay Graffigna, Mario Figueroa y Sergio Aballay que ponían el orden”, rememoró Muñoz.

¿Qué tan importante es tener savia nueva?

La gente joven en el fútbol de ahora en realidad es la que avanza más, corre más, llega con posibilidades de gol. Entre San Luis y Cobreloa, cualquiera que suba sería lindo igual.

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Pindinga Muñoz feliz por ver a San Luis y Cobreloa pelear por el título en la Primera B

Además de ser campeón con San Luis de Quillota en la segunda división, como se llamaba antes la Primera B, Jorge Pindinga Muñoz ganó títulos con Cobreloa en la máxima categoría y también con Universidad Católica en aquel recordado equipo de 1987.

“Católica fue un gran equipo ese año. También había gente joven y otros de más experiencia”, afirmó Jorge Muñoz, quien disputó 23 partidos en aquel equipo dirigido por Ignacio Prieto que contó con el implacable poder goleador de Osvaldo Hurtado, además de Rubén Espinoza, Mario Lepe, Miguel Ángel Neira y Eduardo Vilches entre otros.

Humberto Suazo tiene a los Canarios encumbrados en la división de plata. (Sebastian Cisternas/Photosport).

La presencia de Humberto Suazo le genera mucha alegría al Pindinga Muñoz. “El campeonato de la B está lindo. Chupete en su primer año de técnico sería lindo que subiera con San Luis”, cerró el icónico atacante, quien lleva casi tres décadas en suelo estadounidense.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa es líder de la Primera B 2026 al cabo de 25 partidos con 45 puntos, mientras que Santiago Wanderers y San Luis de Quillota lo siguen con 44 unidades.