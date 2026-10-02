Durante su transmisión en streaming, el King se refirió a posibles candidatos a asumir La Roja y se acordó de su ex DT en Juventus. "Ese es mi entrenador, a él lo traería", afirmó.

En momentos de incertidumbre como los que vive la Selección Chilena, donde la tardanza de la ANFP a la hora de elegir al próximo entrenador colma la paciencia de los hinchas, el volante Arturo Vidal se atrevió a dar un inesperado candidato.

Fue durante su transmisión en streaming donde se le consultó al King por posibles candidatos a asumir la banca de La Roja, donde sus propios seguidores le mencionaban nombres como Jorge Sampaoli o Marcelo Bielsa, opciones que derechamente rechazó.

Sin embargo, apareció un nombre en el chat que le hizo delirar a Vidal y que de inmediato pidió para la Selección como es el del italiano Antonio Conte, que le dirigiera durante su paso por la Juventus. “¿Está sin equipo? A él lo traería, ese es mi entrenador“, aseguró.

“Hay que ir a buscarlo sí a Italia. Ya cabros, vamos con todo a buscar a Conte. Nos daría duro porque entrena duro“, señaló el hoy capitán de Colo Colo en un tono más bien jocoso, pero que de inmediato se convirtió en viral.

El pedido de Vidal por Conte para la Selección

El estratega italiano no es un nombre desconocido para los hinchas nacionales, pues dirigió al King en tres de las cuatro temporadas que jugó en la Vecchia Signora, donde ganaron el título de Serie A en todo ese período, además de dos Supercopas de Italia.

La última experiencia de Antonio Conte como entrenador ocurrió en Napoli, donde logró ser campeón del Calcio en la temporada 2024-25, además de la Supercopa 2025, y acabó la última campaña en el segundo puesto, por detrás del campeón Inter de Milán, donde coincidió con Vidal y Alexis Sánchez.

Más allá de esto, hay otros cinco nombres que aparecen con más posibilidades de ser el nuevo técnico de la Selección, con Manuel Pellegrini a la cabeza, y más atrás están los argentinos Fernando Ortiz, Gustavo Álvarez, Gustavo Quinteros y el más reciente Juan Pablo Vojvoda.

ver también Vidal defiende a Hernández por las críticas de Nico Córdova: “Excusas tontas, no estás capacitado”

En síntesis