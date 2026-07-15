El reconocido entrenador italiano llenó de elogios a la Albiceleste antes del cruce de semifinales contra Inglaterra.

El Mundial 2026 se empieza a definir y ya tenemos un finalista, porque España está instalado en el duelo que se jugará este domingo en Nueva Jersey y espera al ganador del clásico entre Argentina e Inglaterra.

Los argentinos y los ingleses jugarán un partido áspero este miércoles en Atlanta, donde buscarán una histórica victoria y acceder al esperado duelo por el título de la Copa del Mundo.

La Albiceleste ha tenido un camino sencillo en el Mundial, con rivales de ribetes menores, y pese a ello le ha costado mucho, por lo que tuvo que poner más garra que fútbol para avanzar, situación que recibe elogios de un experto.

ver también ¿Va por TV abierta? El canal que transmite el partidazo entre Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026

Antonio Conte destaca la garra de Argentina en el Mundial

Desde la galería de la imparcialidad comentó el nivel de Argentina en la Copa del Mundo el entrenador italiano Antonio Conte, quien destacó el corazón de los sudamericanos en la cita planetaria.

“Argentina es un equipo duro, el que tiene más corazón entre las selecciones mundiales. El resultado de la semifinal es muy incierto, las probabilidades están divididas. Inglaterra es muy fuerte, ha encontrado un gran ecualizador en Anderson”, dijo el DT que llevó a Arturo Vidal a su prime en Juventus.

“El grupo de Scaloni es sólido: el entrenador se ha centrado en los fieles de Messi, que anteponen la camiseta y su amor por Leo a las ambiciones personales. Un equipo con una notable profundidad humana. Se ha creado una sinergia impresionante”, agregó el estratega en diálogo con Gazzetta dello Sport.

Antonio Conte elogió a Argentina. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Por último, el ex entrenador de la selección italiana tuvo elogios para Lionel Messi, la gran figura de Argentina y el mejor jugador de todos los tiempos.

“Messi superó todas las expectativas, una vez más. Se presentó en una forma física increíble, demostrando su profesionalismo y determinación: a sus 39 años, sigue siendo una persona decidida. Leo tiene la capacidad intelectual para estar siempre en el lugar correcto porque comprende de primera mano lo que sucede”, cerró.

En síntesis

Antonio Conte elogió la dureza y el corazón de Argentina antes de la semifinal.

elogió la dureza y el corazón de Argentina antes de la semifinal. Lionel Messi destaca en el Mundial 2026 en gran forma física a sus 39 años .

destaca en el Mundial 2026 en gran forma física a sus . Argentina e Inglaterra definen este miércoles en Atlanta al segundo finalista del torneo.

ver también ¿Fin una era? Los candidatos para reemplazar a Gianni Infantino en la FIFA tras ola de polémicas

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.