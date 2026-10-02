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Segunda División

Santiago City se defiende de acusación y eventual desafiliación: “No saquen conclusiones”

A través de sus redes sociales, el cuadro ciudadano enfrentó las denuncias en su contra e hizo un llamado a sus hinchas para "que tengan confianza" y que se preparan para "proteger a la institución".

Por Alfonso Zúñiga

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Santiago City se defiende tras denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP.
© Santiago CitySantiago City se defiende tras denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En medio de su pelea por conseguir el ascenso a Primera B y después de la denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP de que incurrió en falsificación de documentos, desde Santiago City salieron a defenderse de estas acusaciones en su contra.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la institución hizo un llamado a los hinchas y la opinión pública para que “no saquen conclusiones por rumores ni por lo que circula en redes sociales“, para luego advertir que se defenderán de estas denuncias en las instancias que corresponden.

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