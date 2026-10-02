El Rey Arturo salió a darle un tremendo espaldarazo a Cristiano Ronaldo luego de su polémico adiós en Portugal. “Está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, afirmó.

La renuncia de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal sigue dejando coletazos el mundo del fútbol. Y es que la postura de Jorge Jesús, quien se la jugó por relegar al delantero de 41 años a un rol más secundario, divide aguas en el medio.

Para el partido ante Dinamarca era una consulta más que obligatoria para el DT, sobre todo entender un poco más este adiós de CR7 que remeció al mundo del fútbol. Y en su estilo, Jesus fue al frente al momento de declarar.

Primero fue en la previa del partido que terminó 4-2 para Portugal en Copenhague donde el DT de Portugal abordó esto, afirmando que “el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación”.

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Arturo Vidal apoya a Cristiano Ronaldo tras su renuncia a Portugal

Uno que salió a respaldar a CR7 en medio de todo esto fue Arturo Vidal, quien en su canal de YouTube aseguró que “el entrenador se equivoca mucho. Todo mi apoyo a Cristiano”.

“Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, es muy feo que salga así de Portugal. Y más después de una entrevista en la que dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso… creo que deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho”, añadió.

Jorge Jesus se la jugó por relegar a Cristiano Ronaldo a un rol más secundario en Portugal. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el jugador de Colo Colo sostuvo que “a CR7 hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo, llevó al fútbol y a Portugal a otro nivel. Un jugador así no puede salir así de la selección”.

Para cerrar, Vidal afirmó que “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo mi apoyo a Cristiano Ronaldo. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”.

Cabe recordar que a Portugal todavía le queda un partido para cerrar estos partidos en la UEFA Nations League durante esta fecha FIFA. Será ante Noruega este domingo 4 de octubre (15:45 hora de Chile) en Oporto.

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En síntesis