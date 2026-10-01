Luego de la renuncia del "Bicho", los lusitanos ganaron en Dinamarca por UEFA Nations League y su entrenador enfrentó a la prensa tras los dichos del futbolista.

Un día después del escándalo en la selección de Portugal que derivó en la polémica renuncia del delantero Cristiano Ronaldo tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesús, el equipo respondió donde corresponde, dentro de la cancha.

Por la tercera fecha del Grupo D en la UEFA Nations League, los lusitanos fueron hasta Copenhague y derrotaron a Dinamarca por 4-2, con goles de João Cancelo (13′), Gonçalo Ramos (25′), Vitinha (67′) y João Félix (87′), para quedar como líderes con nueve puntos.

En la previa a este encuentro, Jorge Jesús decidió sacar la voz para hablar de la pataleta de Cristiano Ronaldo. El DT de Portugal manifestó sobre la renuncia que “el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación”.

“He estado involucrado en el fútbol durante muchos años y sé que no hice nada para que el proceso se diera así. Después del partido contra Noruega (el domingo), hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él“, agregó el estratega.

Portugal respondió en cancha tras renuncia de Cristiano

Fue en los entrenamientos previo al duelo con Dinamarca que el Bicho decidió abandonar la concentración luego que el estratega le comunicara que ib a a ser suplente en este duelo, para luego acusar en redes sociales que el DT no cumplió con su palabra al hablar del tema en conferencia de prensa.

“A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, afirmó Cristiano Ronaldo.

El próximo encuentro que tendrán los lusitanos, el segundo tras la renuncia de CR7, se jugará este domingo 4 de octubre cuando reciban en el Estadio do Dragão en Oporto a la Noruega de Erling Haaland, desde las 15:45 horas.

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En síntesis