Técnico del Benfica no se explica error de Seferovic contra Barcelona: "En 30 años como entrenador no vi un fallo así"

El Barcelona de Xavi dio una buena muestra de su idea en el debut del entrenador por Champions League frente al Benfica y a pesar que dominó le faltó pegada pero también es una realidad que rozaron la derrota en varias ocasiones, siendo la más clara sobre el final del compromiso.

Los culés estaban totalmente volcados en ataque buscando el triunfo que les asegurara la clasificación a los octavos de final y en medio de ese desespero, los portugueses rozaron la oportunidad de generar un desplome en el Camp Nou en un contragolpe que estaba servido para ser gol.

Darwin Núñez condujo el ataque y se la cedió a Haris Seferovic, quien se plantó mano a mano con Marc-André ter Stegen pero la resolución del suizo fue increíblemente mala pues primero se la intentó picar al alemán, quien la rozó, pero el rebote le quedó nuevamente algo que desaprovechó al mandarla afuera.

Una de las imágenes más llamativas fue la reacción del entrenador de las águilas, Jorge Jesus, quien se tendió en el suelo. "Esta última jugada me afectó emocionalmente, fue una pena. En 30 años como entrenador no he visto un fallo así. Ahora dependemos de los otros y no es la mejor situación", indicó.

De esta manera, el grupo D de la Champions League se definirá por completo en la última fecha pues Barcelona visita al clasificado Bayern Munich mientras que Benfica recibe al Dínamo Kiev con la posibilidad de que un triunfo los meta sumado a que los culés no sumen de tres en territorio bávaro.