Uno de los grandes amigos del argentino en Chile entregó la fórmula para concretar el regreso del Loco.

Claudio Borghi dijo alguna vez que Marcelo Bielsa había dejado más viudas que la Segunda Guerra Mundial. Ahora, es el mismo Borghi quien se convirtió en una viuda más y lo quiere de regreso a Chile. Ernesto Díaz Correa ofrece su ayuda.

La Roja parece no levantar cabeza. El interinato de Nicolás Córdova ha entregado más problemas que triunfos, por lo que es urgente que llegue de una vez por todas un entrenador a hacerse cargo de de la selección adulta. Ahí, es donde surge el nombre del Loco.

Ernesto Díaz quiere dar una mano por Bielsa

Marcelo Bielsa es una persona muy reservada, pero si hay alguien en Chile que logró entrar en su corazón es Ernesto Díaz Correa. El histórico relator es amigo hasta hoy del rosarino y al ver sufrir a su querida selección, ofrece su ayuda de forma sincera con un solo objetivo: que vuelva el Loco. Para ello, es clave la elección que habrá en la ANFP en noviembre.

“La otra vez dije que había que darle la opción a Nicolás Córdova, pero ahora creo que no es el técnico ideal para este momento. La Roja es un barco sin timón en estos momentos y anda a la deriva. Córdova no tiene la jerarquía suficiente para estar con los muchachos y hacer del grupo una unión. Ha sido todo lo contrario y es penca, porque jugadores hay“, indicó Díaz Correa a RedGol.

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-¿Es un barco sin timón por lo dirigencial o solo lo técnico?

“En lo dirigencial no me quiero meter mucho, porque esto viene de hace mucho tiempo. Con la ANFP actual no ha andado bien La Roja. Hay entrenadores que solo vinieron a ganar plata como Ricardo Gareca. No trabajó, solo venía a tomar café, divertirse y conversar. Eso debieron darse cuenta mucho antes. Es complicada la situación. Lo ideal con esta generación, es un DT como Bielsa“.

–¿En qué está Marcelo Bielsa ahora?

“Está en Rosario, está meditando. Está relajado después de haber trabajado en Uruguay. Cuando él se va de algún lado, se toma ocho meses aproximadamente para evaluar todo. Está la opción de hablar con él, pero depende mucho de quién llegue a la ANFP. Manuel Pellegrini no quiso tomar esto porque no sabe con quién conversar. Necesitamos un entrenador“.

Si hay alguien que conoce bien a Bielsa, es Ernesto Díaz Corra. Imagen: Cooperativa

-¿Cree posible que Bielsa quiera regresar?

“Si le plantea la situación como corresponde, si va una persona como Harold Mayne-Nicholls, si van dirigentes con los que él se sienta cómodo, podría volver. Tiene que haber una base sólida en la dirigencia del fútbol chileno para plantearle con claridad lo que se busca. Jugadores hay y muy buenos“.

-¿Alguna vez ha hablado de esta opción con él en el último tiempo?

“Yo he conversado con él anteriormente y le cuesta cuando ya estuvo en un lugar. Le cuesta volver a trabajar en un lugar donde le fue bien y tuvo una camada de jugadores extraordinario. Le cuesta muchísimo, pero hay que convencerlo, si es un ser humano común y corriente. Con diálogo y con una propuesta clara se le puede convencer”.

Marcelo Bielsa junto a Marcelo Salas en el año 2007. Imagen: Archivo

–¿Usted estaría dispuesto a convencerlo?

“Como dijo Borghi, iría caminando a buscarlo. Yo podría hablar con él y decirle que venga, que el fútbol chileno lo está esperando y que él es el único que nos puede sacar a adelante, pero necesita una base. Saber cuál será el criterio del fútbol chileno. Vamos un grupo de amigos de Bielsa de aquí de Santiago y conversamos con él. Le decimos que nos espere”.

-Si lo convence, le hacen un monumento en Plaza Italia al lado de Baquedano…

“Ja, ja, ja. Yo me ofrezco y los 20 millones de chilenos para traerlo. Hay que convencerlo, porque es el único que nos puede salvar”.