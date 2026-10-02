La La Roja Sub 17 sigue tomando confianza de cara al Mundial de la categoría. Este viernes, el equipo dirigido por Ariel Leporati volvió a celebrar en su gira por Croacia tras imponerse por 3-0 a Catar.
Amaro Pérez, delantero de Universidad Católica, abrió la cuenta, mientras que Baltazar Oróstica, lateral de O’Higgins, marcó el segundo. El definitivo 3-0 fue obra de Felipe Raipán, atacante de Colo Colo.
La Roja Sub 17 venció 3-0 a Catar con goles de Pérez, Oróstica y Raipán.
La Roja Sub 17 cierra su gira ante Croacia
Con este resultado, La Roja suma dos triunfos consecutivos en territorio croata. Antes había superado por 3-0 a Arabia Saudita, luego de comenzar la gira con una derrota por 2-1 frente a Italia.
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El último desafío de Chile será ante el seleccionado croata, duelo programado para el lunes 5 de octubre a las 06:30 horas de Chile.
La gira forma parte de la preparación para el Mundial Sub 17, que se disputará en Catar entre noviembre y diciembre. Chile integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia.
En resumen…
- La Roja Sub 17 venció 3-0 a Catar con goles de Pérez, Oróstica y Raipán.
- El equipo de Ariel Leporati cerrará su gira en Croacia el lunes 5 de octubre.
- Chile disputará el Mundial Sub 17 en Catar durante noviembre y diciembre.