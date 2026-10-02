El equipo de Ariel Leporati derrotó 3-0 a Catar y sumó su segunda victoria consecutiva en la gira por Croacia.

La La Roja Sub 17 sigue tomando confianza de cara al Mundial de la categoría. Este viernes, el equipo dirigido por Ariel Leporati volvió a celebrar en su gira por Croacia tras imponerse por 3-0 a Catar.

Amaro Pérez, delantero de Universidad Católica, abrió la cuenta, mientras que Baltazar Oróstica, lateral de O’Higgins, marcó el segundo. El definitivo 3-0 fue obra de Felipe Raipán, atacante de Colo Colo.

La Roja Sub 17 venció 3-0 a Catar con goles de Pérez, Oróstica y Raipán.

La Roja Sub 17 cierra su gira ante Croacia

Con este resultado, La Roja suma dos triunfos consecutivos en territorio croata. Antes había superado por 3-0 a Arabia Saudita, luego de comenzar la gira con una derrota por 2-1 frente a Italia.

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El último desafío de Chile será ante el seleccionado croata, duelo programado para el lunes 5 de octubre a las 06:30 horas de Chile.

La gira forma parte de la preparación para el Mundial Sub 17, que se disputará en Catar entre noviembre y diciembre. Chile integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

En resumen…