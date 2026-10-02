“Te creís el King”: Revelan la frase que provocó el quiebre definitivo de Marcelino Núñez y Nicolás Córdova en la Roja

El volante formado en la U Católica dejó la concentración tras el polémico episodio que protagonizó con el DT nacional.

Siguen los coletazos en la interna de la selección chilena. Una semana de aquellas vive el elenco nacional que arrastra malos resultados dentro de la cancha, aún no tiene entrenador confirmado y para peor ahora empieza a perder a sus referentes más importantes.

Así quedó reflejado en lo que ocurrió este miércoles al anunciarse la sorpresiva salida de Marcelino Núñez de la concentración liderada por Nicolás Córdova. En primera instancia desde la Roja indicaron que se trató por temas personales.

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Pero con el paso de las horas, está versión cambió radicalmente y se apuntó a un conflicto con sus compañeros y que gatilló en su salida. El jugador del Ipswich venía molesto por la falta de minutos y porque Córdova no lo ubicó en el puesto que ocupa en la Premier League.

Pero todo estalló a mitad de semana. Según reportaron en Cooperativa Deportes, el conflicto se originó en el entrenamiento del miércoles. En la práctica post derrota ante Estados Unidos fue más tenso que nunca.

“Nos trataron de qué inventábamos guiones. Algunos creen tener toda la información”, explicó de entrada Francisco Caneo. “Nunca dijimos que se agarraron a combos. Hubo un conflicto que llegó a los pechazos”, agregó “Topito”, descartando cualquier tipo de agresión entre jugadores.

Marcelino no quiere ver ni en pintura a Córdova. Incluso aseguran que no volverá a la Roja mientras el DT siga al mando del equipo.

Pero lo que sí hubo fue una discusión. Lo que fue subiendo de tono entre Núñez y Cepeda. Intercambio que estalló cuando este último le comentó su desempeño en la práctica. “En un momento le dijeron (A Marcelino) ‘Te creís el King’ y ahí comenzó esa discusión”, habría expuesto el jugador del Elche.

Palabras que molestaron al formado en Universidad Católica. Ahora para zanjar el conflicto Nicolás Córdova complementó con una frase que terminó sacando al volante. “El qué no quiera estar acá, que se vaya no más”, habría indicado el DT. Lo que finalmente provocó el estallido de la olla y la salida de Marcelino en menos de tres tiempos.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Así las cosas, Chile ahora prepara lo que será el último partido de está fecha FIFA. Con Nicolás Córdova al mando, la Roja se medirá frente a México este martes 6 de octubre.

El horario de este partido es a las 23:30 horas y será transmitido por Mega por señal abierta y en Streaming por MegaGO.

En resumen:

Marcelino Núñez dejó la concentración de la selección luego de protagonizar fuerte discusión.

Nicolás Córdova se molestó con la actitud del volante y recalcó: “El qué no quiera estar acá, que se vaya no más”.

La Roja vuelve a jugar el próximo martes 6 de octubre ante México y buscará su primer triunfo en está fecha FIFA.