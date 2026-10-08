La leyenda brasileña se metió en la controversia que divide a los lusos por el conflicto entre el Bicho y su DT.

Pasan los días, pero la teleserie entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus no baja de intensidad. Esta vez entró un nuevo actor a la escena, con la arremetida de Romario.

El Bicho causó una enorme polémica al abandonar la concentración de Portugal en medio de la fecha FIFA. Todo esto por problemas con el nuevo entrenador. La situación ha dividido a los lusos, entre quienes están del lado del jugador o del técnico.

Romario del lado de Cristiano Ronaldo

Quien tiene muy clara su postura es el legendario Romario. El campeón del mundo con Brasil en 1994, defendió a Cristiano Ronaldo por irse de su seleccionado. Incluso, el ex jugador de Barcelona aseguró que él habría reaccionado de la misma manera.

“Yo también habría hecho lo mismo”, indicó el ex delantero de Vasco da Gama, Flamengo y Fluminense, entre otros, en Charla Podcast. CR7 acusó que Jorge Jesus le prometió que le daría minutos, pero que luego no respeto lo pactado, haciéndolo calentar durante 30 minutos sin ingresar al terreno de juego.

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“Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón“, complementó Ronaldo.

De acuerdo al periodista Rui Santos de CNN Portugal, Cristiano Ronaldo no volverá a Portugal mientras Jorge Jesus siga siendo el entrenador. De esta manera, es muy complejo que el Bicho sea convocado nuevamente.

Ronaldo vive un difícil momento con su selección. Imagen: Getty

“¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse”, cerró Romario. Al parecer la etapa de Cristiano Ronaldo con su seleccionado ha llegado a su fin. El Bicho ganó 3 títulos con su país: dos UEFA Nations League y la histórica Eurocopa de 2016.