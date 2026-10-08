Cristiano Ronaldo reaccionó a la publicación de Messi tras su último partido con Argentina y destacó su histórica carrera.

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina y recibió mensajes de reconocimiento desde distintos lugares del mundo. Uno de los más esperados llegó con Cristiano Ronaldo, que decidió responder directamente a la publicación del campeón del mundo.

El atacante portugués utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras al argentino y destacar todo lo que consiguió durante sus años defendiendo a la Albiceleste.

Messi cerró su etapa internacional con 208 partidos y 126 goles.

Cristiano Ronaldo reconoce la trayectoria de Messi

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo“, escribió Cristiano.

El mensaje del portugués llegó después de que Messi compartiera una publicación relacionada con su despedida de la selección argentina.

El “10” puso fin a una extensa trayectoria internacional que contempla 208 partidos y 126 goles, registros que lo dejan como el jugador con más presencias y anotaciones en la historia de la Albiceleste.

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De esta manera, Ronaldo no quiso quedar al margen del reconocimiento hacia quien fue su principal rival durante buena parte de su carrera.

La rivalidad entre ambos marcó una época del fútbol mundial, especialmente durante sus años en Real Madrid y Barcelona, respectivamente, aunque también tuvieron enfrentamientos con sus selecciones.

La histórica rivalidad entre Messi y Cristiano

Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron en 36 oportunidades entre partidos de clubes y selecciones.

El balance favorece al argentino, quien consiguió 16 victorias, mientras que el portugués ganó 11 encuentros. En esos duelos oficiales, Messi convirtió 22 goles, uno más que Cristiano, quien anotó 21.

Más allá de las estadísticas, ambos protagonizaron durante años una de las rivalidades individuales más importantes de la historia del fútbol.

Ahora, con Messi cerrando su ciclo internacional con Argentina, Cristiano Ronaldo quiso reconocer públicamente la carrera de su histórico rival.

En resumen…