Anselmi respaldó al chileno y confirmó su titularidad ante Celta, pese a las polémicas en La Roja.

Lucas Cepeda volvió al Elche tras una complicada fecha FIFA con la Selección Chilena, marcada por su expulsión en el amistoso ante Canadá y los rumores de una supuesta discusión con Marcelino Núñez.

La controversia rodeó la salida del mediocampista de la convocatoria, además, tuvo escasa participación en el duelo frente a México, donde apenas disputó unos minutos.

Pese a estos episodios, Cepeda mantiene el respaldo de Martín Anselmi, quien confía en él mientras comenzaba a ganar protagonismo en el fútbol español.

Lucas Cepeda tuvo poca participación frente a México.

Martín Anselmi confirma la titularidad de Cepeda

Pese a las polémicas, el entrenador del Elche dejó claro que cuenta con el chileno para el próximo compromiso del equipo. Eso sí, espera que regrese en buenas condiciones tras los partidos con la Selección Chilena.

“Cuando llegue te cuento. La idea es que esté. Si llega en condiciones, que seguramente así será, va a ser de la partida”, señaló Anselmi, entregándole un espaldarazo a Cepeda.

De esta manera, tendría una nueva oportunidad para demostrar su nivel en La Liga, en un partido importante para seguir sumando protagonismo en el conjunto español.

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¿Cuándo juega Lucas Cepeda con el Elche?

El Elche recibirá a Celta de Vigo este domingo 11 de octubre, desde las 9:00 horas de Chile, en el Estadio Martínez Valero.

El encuentro corresponde a la octava fecha de La Liga y podría marcar el regreso de Cepeda al equipo titular, siempre que complete su reincorporación en condiciones físicas adecuadas.

En resumen…