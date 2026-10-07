El mundialista en Francia 1998 habló con RedGol sobre el amistoso de La Roja ante el Tri.

Chile al fin ganó en esta fecha FIFA gracias a una buena victoria frente a México. El que tuvo palabras para lo que fue este encuentro fue Fabián Estay, quien opinó de lo visto en cancha.

La Roja llegaba rodeada de dudas. La polémica salida de Marcelino Núñez, las críticas al eterno interinato de Nicolás Córdova, hacía que hubiera mucho pesimismo, pero los nacionales tuvieron una sólida actuación y vencieron a el Tricolor.

Los fijos de Fabián Estay

Fabián Estay, quien está radicado hace muchos años en México, comentó lo sucedido ante Chile. El histórico volante de La Roja quedó conforme con lo hecho, aunque también puso paños fríos. Sabe que el momento en Juan Pinto Durán no es el mejor.

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“Buen triunfo, sobre esto se puede ir construyendo. Tampoco nos volvamos locos, hay que mejorar mucho, trabajar mucho. No sé qué va a pasar. Un interinato tan largo de Nicolás Córdova no es normal, pero la federación chilena está así y por eso no hemos ido a tres Copa del Mundo”, indicó Estay a RedGol.

“El fútbol chileno no está bien en la actualidad y eso se ve reflejado en la selección. No se trabajó bien en el Mundial Sub 20 siendo locales, muchos inconvenientes, con la salida última de Marcelino Núñez. Chile llegaba mal, pero gana con justicia el partido”, complementó el ex volante de Toluca y América.

Chile venció a México con los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro. Imagen: Photosport

Respecto a los jugadores, Fabián Estay destacó a nombres como Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Rodrigo Echeverría y Paulo Díaz. Además, aseguró que debió tener más minutos Lucas Cepeda, quien solo ingresó en el final del encuentro. Para él, estos cinco son fundamentales en La Roja.

“Me quedo con Gutiérrez. Me gusta mucho lo de Osorio. Echeverría tiene que jugar, Paulo Díaz tiene que jugar. Chile puso a los que tenían que jugar, tal vez faltaron minutos para Lucas Cepeda. Pensé que podría ser titular”, cerró Fabián Estay.