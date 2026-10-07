El volante de Colo Colo hizo un nuevo react durante el triunfo de La Roja ante México y analizó al equipo.

Arturo Vidal volvió a tomar protagonismo fuera de la cancha, participando en un nuevo react de Mega durante el triunfo 2-0 de La Roja sobre México y entregó sus particulares análisis durante el encuentro.

El King siguió atentamente el partido, con pizarra en mano, y puso el foco en distintos aspectos tácticos del equipo dirigido por el cuerpo técnico de Nicolás Córdova.

Vidal recordó el funcionamiento de la Generación Dorada y advirtió que, para presionar de buena manera, “es importante que el sistema sea claro”.

La Roja tuvo puntos altos en el amistoso con México.

El consejo de Vidal para Darío Osorio

También destacó el crecimiento de Jonathan Villagra, quien tuvo una positiva evaluación de parte del mediocampista.

“Villagra muy bien, anda en un muy buen momento. Partido que pasa, aprende, va madurando. Es un jugador que ha crecido mucho al entrenarse y al prepararse bien”, señaló.

El atacante del fútbol europeo recibió un mensaje directo, Vidal apuntó a un aspecto que, a su juicio, Darío Osorio debe mejorar para aprovechar todo su potencial.

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“A Osorio le falta tenerse confianza”, comentó durante la transmisión, destacando además las condiciones que tiene el jugador cuando enfrenta a sus rivales por la banda.

Vidal también valoró los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, destacando la velocidad de los atacantes y la recuperación de balón en campo contrario.

Tras el 2-0, incluso pidió controlar el partido mediante la posesión: “Ahora tenemos que hacer 200 pases para que corra México”.

“Tenemos muy buen y joven talento”

Al cierre de su análisis, el volante entregó el mensaje que resumió su mirada sobre el futuro de La Roja, “Tenemos que mejorar con el balón si queremos ir creciendo”, sostuvo Vidal, antes de remarcar la importancia de respaldar a los nuevos nombres.

“Tenemos que creer y darle más confianza a los jugadores que están, porque tenemos muy buen y joven talento”, sentenció.

El próximo partido de Chile será ante Colombia, el viernes 13 de noviembre, en el regreso de la Selección a la cancha.

En resumen…