El portero indiscutido para Nicolás Córdova en la Roja tuvo grandes actuaciones en la gira por América del Norte, mientras el golero de 22 años cambió de equipo, aunque por un corto tiempo.

Lawrence Vigouroux fue uno de los jugadores más destacados que tuvo la selección chilena y en 2024, coincidió en las nóminas con Vicente Reyes. El golero del Swansea City tuvo tres partidos de muy alto nivel en el periplo de la Roja por América del Norte.

Destacó en el duelo que Chile perdió frente a Canadá por 1-0. Vigouroux también fue un punto alto en el cuadro adiestrado por Nicolás Córdova en la contundente derrota por 4-2 ante Estados Unidos. Sí, más allá de haber recibido cuatro goles, el meta de 32 años tuvo varias intervenciones salvadoras.

Y cerró la aventura por Norteamérica con un arco invicto en el triunfo por 2-0 sobre México. En el inicio del partido, cuando el cronómetro marcaba 5 minutos, Vigouroux sacó un difícil remate rasante de zurda de Jesús Gallardo. Desvió la pelota al tiro de esquina.

Lawrence Vigouroux logró cerrar su portería en el triunfo ante México. (Julio Diaz/Photosport).

Pasada la media hora de la primera parte, el golero chileno-inglés estuvo bien para mandar por arriba un potente tiro de Roberto Alvarado. Y en el segundo tiempo, Vigouroux tuvo una gran reacción para bloquear un fortísimo remate de Obed Vargas, joven volante del Atlético Madrid de España. Fueron sus tres mejores intervenciones.

Pues bien, mientras el exgolero del Leyton Orient y del Burnley tuvo un gran desempeño en la Roja, su colega Vicente Reyes fue anunciado como refuerzo de corta duración en un club inglés que milita en la quinta categoría.

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Vigouroux destaca en la selección chilena y Vicente Reyes baja a 5° división de Inglaterra

Lawrence Vigouroux tuvo actuaciones brillantes en la selección chilena, mientras que Vicente Reyes fue presentado como refuerzo del Woking FC. El prospecto del arco nacional jugará la National League, quinta categoría del fútbol inglés. “Estoy muy feliz de estar acá”, dijo el meta de 22 años.

“No puedo esperar a empezar y verlos”, agregó Reyes en el mensaje que le dedicó a los hinchas de su nuevo equipo, donde estará por tres meses. Su préstamo vence en enero de 2027. Esta será la quinta cesión del exgolero del Atlanta United desde que aterrizó en el fútbol inglés.

Antes estuvo en el Braintree Town, el Forest Green Rovers, el Peterborough United y el Cambridge United. Este sábado 10 de octubre podría ser el estreno de Reyes, pues el Woking recibirá al Harrogate Town, sublíder de la división. Por lo pronto, el nuevo club del chileno se ubica 15° en una liga que tiene 24 participantes.

Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux juntos en una práctica de la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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