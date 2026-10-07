El DT interino de la selección chilena apostó sus fichas por Diego Ulloa como central por el costado izquierdo en la línea de tres ante México. Y arguyó la relevancia que tiene algo que puede darle una nueva alternativa a Fernando Ortiz en el Cacique.

Nicolás Córdova cerró la gira por América del Norte al mando de la selección chilena con una victoria ante México y una decisión táctica que puede servirle mucho a Colo Colo. El DT interino apostó por una línea de tres zagueros, aunque eran cinco en faceta defensiva.

Paulo Díaz fue el líbero de la defensa, mientras que Jonathan Villagra se situó como stopper derecho. La sorpresa estuvo en el costado izquierdo de la retaguardia, donde apareció Diego Ulloa. El zurdo del Cacique es habitualmente carrilero.

Pero cumplió de buena forma la misión que le encomendó Córdova ante el Tri. “Estoy contento por los que están jugando sus primeros partidos como titular”, resumió el estratego chileno luego de consumado el 2-0 ante el equipo adiestrado por Rafa Márquez.

Diego Ulloa celebró así el gol que le anotó a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

Sobre todo por Ulloa, quien incluso anotó un gol contra Estados Unidos. “Diego lo hizo excelente como tercer central. Hemos ganado un jugador importante, sabiendo que en Colo Colo juega de lateral”, afirmó Córdova, quien puede haberle dado una nueva alternativa a Fernando Ortiz en el Cacique.

Diego Ulloa lucha un balón con Isaías Violante de México. (Harry How/Getty Images).

Sobre todo con los inconvenientes físicos que ha tenido Joaquín Sosa, el uruguayo que padeció una talalgia que el mismo Tano Ortiz definió como una lesión más severa de lo que podría creerse. Aunque el charrúa fue convocado y estuvo en el banco durante el inconcluso partido del Cacique ante Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

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Córdova se alegra por el nivel de Diego Ulloa y ofrece nueva variante a Colo Colo

A Nicolás Córdova le gustó el nivel de Diego Ulloa, aunque sabe que en Colo Colo no desempeña la misma función que le encargó en el duelo amistoso frente a México. De hecho, marcó la gran virtud que significa que el exdefensor de Unión La Calera y Deportes La Serena, donde estuvo a préstamo, pueda ser zaguero central en línea de tres.

Diego Ulloa lucha un balón con Eduardo Vargas en el Superclásico 200. (Diego Martin/Photosport).

“Es importante que haya jugadores polifuncionales que puedan alternar distintas posiciones. Ya lo había hecho bien contra Estados Unidos el otro día”, apuntó Córdova, quien en esa reunión que tuvo con algunos periodistas chilenos también remarcó la relevancia de poder cumplir varios roles dentro de la cancha.

El DT también felicitó a Maximiliano Gutiérrez, autor del 1-0 ante el Tri y de un golazo frente al cuadro estadounidense. “Para ganarle a un equipo como México tienes que competir con todos”, sentenció Córdova, quien cerró la aventura por Norteamérica con una alegría.

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