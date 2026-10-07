El entrenador interino de la Roja destacó el rendimiento del delantero, quien marcó la apertura de la cuenta ante los mexicanos.

Un paso hacia adelante dio la selección chilena, puesto que dejó atrás las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, ya que venció a México en Los Ángeles, California.

El equipo que dirige de forma interina Nicolás Córdova le ganó por 2-0 a los aztecas en el cierre de la gira norteamericana, gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Como es obligación, el DT de Chile habló en conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro y se notó más relajado, todo gracias a la victoria lograda en territorio californiano.

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Nicolás Córdova destaca el nivel de Maximiliano Gutiérrez en Chile

Uno de los mejores jugadores de Chile durante la gira norteamericana fue Maxi Gutiérrez, quien actualmente juega en Dinamo Moscú y se le notó su cambio de ritmo.

El entrenador del equipo nacional destacó al formado en Huachipato, y de paso, se bordó una estrella con el puntero, al recordar que él lo hizo debutar en el conjunto chileno.

Maximiliano Gutiérrez anotó ante México. (Photo by Harry How/Getty Images)

“Lo de Maximiliano Gutiérrez no me sorprende, lo hicimos debutar hace un año. Ha ido creciendo. Contento por los que están jugando sus primeros partidos como titular, Diego Ulloa también hizo un excelente partido“, dijo Córdova sobre Gutiérrez y el lateral de Colo Colo.

Por último, destacó a varios futbolistas que se sumaron en los tres partidos jugados en la fecha FIFA de octubre, que no habían sido parte de su proceso.

“Volvió César Pérez, que es un jugador importante y te da cosas distintas. Víctor Méndez ha estado a la altura en todos los partidos que le ha tocado. También destacar a los más grandes: Paulo Díaz hizo un partidazo, Igor Lichnovsky viene, está seis minutos y apoya. Son cosas importantes para generar equipo”, cerró Córdova.

En síntesis

La selección chilena venció 2-0 a México en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro .

venció 2-0 a México en Los Ángeles con goles de . Nicolás Córdova elogió el nivel de Maximiliano Gutiérrez y Diego Ulloa en la victoria.

elogió el nivel de y en la victoria. Chile cerró su gira norteamericana tras enfrentar previamente a Canadá y Estados Unidos.